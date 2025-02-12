Как добиться высокой всхожести семян и выбрать лучшие для посадки

Качество и сортовые особенности. Разные культуры имеют свои нормы всхожести. Например, для огурцов и томатов оптимальным считается показатель 80-95%, а для сельдерея — всего 40-80%.

Срок хранения. Семена теряют свои свойства со временем. Огурцы и тыквенные могут сохранять всхожесть до 8 лет, в то время как семена петрушки или сельдерея годны всего 1-2 года.

Условия хранения. Важно сохранять семена в сухом и прохладном месте. Повышенная влажность и перепады температуры губительно сказываются на их качестве.

Глубина заделки. Чем мельче семя, тем ближе к поверхности его нужно сажать. Например, сельдерей заделывают всего на 0,5 см, а горох и фасоль — на 5 см.