Иноагентов выгонят из парламента Башкирии

Posted 12 февраля, 06:30
Published 12 февраля, 06:30
Modified 12 февраля, 09:28
Updated 12 февраля, 09:28
Такой проект закона будет рассмотрен парламентариями в первом чтении на февральской пленарке. Он дополнит перечень причин для преждевременного прекращения полномочий депутата пунктом о приобретении данного статуса.
Спикер Курултая Республики Башкортостан Константин Толкачева рассказал, что разработать законопроект призвала необходимость обеспечения нацбезопасности и защиты интересов граждан. Он подчеркнул, что когда возможен доступ к тайной информации, любая зависимость от влияния из-за рубежа или иностранных денег способна угрожать суверенитету.