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Posted 12 февраля, 06:30

Published 12 февраля, 06:30

Modified 12 февраля, 09:28

Updated 12 февраля, 09:28

В Башкирии признанных иноагентами депутатов лишат мандатов

Иноагентов выгонят из парламента Башкирии

12 февраля 2025, 06:30
Фото: 1MI.

В Башкирии признанных иноагентами депутатов лишат мандатов

Признанные иноагентами депутаты парламента Республики Башкортостан сразу же будут лишены статуса, сообщает Госсобрание в среду, 12 февраля.

Такой проект закона будет рассмотрен парламентариями в первом чтении на февральской пленарке. Он дополнит перечень причин для преждевременного прекращения полномочий депутата пунктом о приобретении данного статуса.

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Спикер Курултая Республики Башкортостан Константин Толкачева рассказал, что разработать законопроект призвала необходимость обеспечения нацбезопасности и защиты интересов граждан. Он подчеркнул, что когда возможен доступ к тайной информации, любая зависимость от влияния из-за рубежа или иностранных денег способна угрожать суверенитету.

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Ранее мы писали, что уфимского музыкального исполнителя объявили в федеральный розыск.

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