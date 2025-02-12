Иноагентов выгонят из парламента Башкирии

Спикер Курултая Республики Башкортостан Константин Толкачева рассказал, что разработать законопроект призвала необходимость обеспечения нацбезопасности и защиты интересов граждан. Он подчеркнул, что когда возможен доступ к тайной информации, любая зависимость от влияния из-за рубежа или иностранных денег способна угрожать суверенитету.