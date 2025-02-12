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Posted 12 февраля, 07:30

Published 12 февраля, 07:30

Modified 12 февраля, 09:16

Updated 12 февраля, 09:16

Хабиров оказался в центре внимания

Хабиров оказался в центре внимания

12 февраля 2025, 07:30
Фото: 1MI.
Глава Башкирии стал одним из самых заметных лидеров в ПФО, сообщает в среду, 12 февраля, аналитическая компания «Медиалогия».

В новом рейтинге, подготовленном за январь 2025 года, Радий Хабиров вновь попал в свет общественного внимания, разместившись на четвертой позиции среди коллег в Приволжском федеральном округе. По данным авторов рейтинга, количество публикаций о нем составило 7727, а его МедиаИндекс достиг внушительных 55701,5. Стоит отметить, что в общем рейтинге по России он занял 22 место.

Лидерами медиарейтинга в Приволжском федеральном округе стали губернатор Саратовской области Роман Бусаргин, глава Татарстана Рустам Минниханов и губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев, которые также получили большое количество упоминаний.

Как ранее сообщал Mkset, в 2024 году Радий Хабиров стал самым упоминаемым губернатором Приволжского округа.

Хабиров оказался лучшим в Приволжье
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