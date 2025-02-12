Хабиров оказался в центре внимания

В новом рейтинге, подготовленном за январь 2025 года, Радий Хабиров вновь попал в свет общественного внимания, разместившись на четвертой позиции среди коллег в Приволжском федеральном округе. По данным авторов рейтинга, количество публикаций о нем составило 7727, а его МедиаИндекс достиг внушительных 55701,5. Стоит отметить, что в общем рейтинге по России он занял 22 место.