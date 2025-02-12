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Posted 12 февраля, 04:09

Published 12 февраля, 04:09

Modified 12 февраля, 10:08

Updated 12 февраля, 10:08

После ДТП с ребёнком в Уфе почистили сугробы на дороге

Это стоило жизни: на месте ДТП в Уфе навели порядок

12 февраля 2025, 04:09
Фото: ГИБДД Уфы.

После ДТП с ребёнком в Уфе почистили сугробы на дороге

На уфимской улице Кольцевой после недавнего ДТП со школьником почистили все сугробы, сообщают подписчики паблика «БашДТП» в среду, 12 февраля.
— И это только один перекресток! По всему городу бардак на дорогах, дворы это вообще отдельная история. Где публичные наказания исполнительных лиц? Салаги в корыте прокатились по Черниковке, так рублем на публику были наказаны. А тут за гражданские деньги работу поставленную выполняют на полюбить и всем на все пофиг, — пишет в Комментариях Константин Ш.
— Мда. Стоило только произойти чему-то плохому, — пишет Сана С.
— Пока трагедия не случится, делать не будут, — написал Радик У.
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Вышеуказанная авария произошла утром 10 февраля. Тогда 34-летний водитель «Лады Ларгус» наехал на сугроб и машина полетела в 11-летнего школьника, который переходил дорогу по «зебре». В итоге, мальчика госпитализировали.

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