Это стоило жизни: на месте ДТП в Уфе навели порядок

Posted 12 февраля, 04:09
Published 12 февраля, 04:09
Modified 12 февраля, 10:08
Updated 12 февраля, 10:08
— И это только один перекресток! По всему городу бардак на дорогах, дворы это вообще отдельная история. Где публичные наказания исполнительных лиц? Салаги в корыте прокатились по Черниковке, так рублем на публику были наказаны. А тут за гражданские деньги работу поставленную выполняют на полюбить и всем на все пофиг, — пишет в Комментариях Константин Ш.
— Мда. Стоило только произойти чему-то плохому, — пишет Сана С.
— Пока трагедия не случится, делать не будут, — написал Радик У.
Вышеуказанная авария произошла утром 10 февраля. Тогда 34-летний водитель «Лады Ларгус» наехал на сугроб и машина полетела в 11-летнего школьника, который переходил дорогу по «зебре». В итоге, мальчика госпитализировали.