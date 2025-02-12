Элитный алкоголь оказался палёным в Башкирии

Posted 12 февраля, 13:36
Published 12 февраля, 13:36
Modified 12 февраля, 13:49
Updated 12 февраля, 13:49
Логово чёрных «алкобарыг» правоохранители нашли в Салавате. На месте была изъята 21 тысяча бутылок крепкого спиртного с этикетками знакомых всех производителей. Вот только вся без исключения продукция была подделкой.
На месте силовики задержали лишь двоих участников преступной схемы. Организатор — человек, снявший помещения под производство — следствием пока не установлен.
Свою вину горожане признали частично. Один из них отделался принудительными работами на 2,5 года с удержанием 1/10 его зарплаты, второму же суд назначил 2 года и 4 месяца тюрьмы. Весь контрафакт было решено уничтожить.