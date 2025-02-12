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Posted 12 февраля, 13:36

Published 12 февраля, 13:36

Modified 12 февраля, 13:49

Updated 12 февраля, 13:49

Склад алкогольного фальсификата накрыли в Башкирии

Элитный алкоголь оказался палёным в Башкирии

12 февраля 2025, 13:36
Фото: 1MI.

Склад алкогольного фальсификата накрыли в Башкирии

Силовики устроили «маски-шоу» в подпольном цеху по производству горячительных напитков, отчиталась башкортостанская прокуратура в среду, 12 февраля.

Логово чёрных «алкобарыг» правоохранители нашли в Салавате. На месте была изъята 21 тысяча бутылок крепкого спиртного с этикетками знакомых всех производителей. Вот только вся без исключения продукция была подделкой.

На месте силовики задержали лишь двоих участников преступной схемы. Организатор — человек, снявший помещения под производство — следствием пока не установлен.

Свою вину горожане признали частично. Один из них отделался принудительными работами на 2,5 года с удержанием 1/10 его зарплаты, второму же суд назначил 2 года и 4 месяца тюрьмы. Весь контрафакт было решено уничтожить.

«Как в Америке»: алкоголь хотят запретить лицам до 21 года
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Ранее Mkset сообщал о том, что в Башкирии хотят запретить покупать алкоголь лицам младше 21 года.

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