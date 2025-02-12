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Posted 12 февраля, 08:11

Published 12 февраля, 08:11

Modified 12 февраля, 08:13

Updated 12 февраля, 08:13

Жителей Башкирии рекрутируют иностранцы

Дубай и Китай за копейки манят уфимцев

12 февраля 2025, 08:11
Фото: mkset.ru.

Жителей Башкирии рекрутируют иностранцы

Соискателей из Республики Башкортостан всё чаще зовут на работу с переездом в другое государство, сообщает в среду, 12 февраля, портал HH.

Эксперты сервиса поиска работы и сотрудников проанализировали спрос на жителей Башкирии у иностранных компаний и оценили динамику в вопросе того, куда чаще всего зовут переехать уфимцев из России. Резюме из Башкирии получили почти 15`000 приглашений на нероссийские вакансии, что на 35% больше, чем за 2023 год. Авторы обзора уточняют, что речь идет именно о регионе трудоустройства, указанном в вакансии, но сама компания-работодатель может быть как зарубежной, так и российской.

Лидерство по вакансиям для уфимцев, предполагающим миграцию, удерживает Казахстан. Соискатели из Башкирии получили почти 3`000 приглашений на работу там, что составляет порядка 20% от общего объема иностранных вакансий. Кроме того, уфимцев зовут на работу в Беларусь — около 2`600 приглашений, или 17%, и Турцию — порядка 1`600 вакансий, или 10%. Также в лидерах по вариантам для переезда из России оказались Грузия, Узбекистан, Кыргызстан, а также Дубай и Китай. Причем, интерес китайцев к уфимцам вырос почти в десять раз.

— Если в 2023 году было зафиксировано 72 приглашения, то в 2024 уже 664 — рост в 9,2 раз, — обращает внимание директор hh.ru Урал Оксана Сидлецкая.

Кто нужен на работу заграницей? Чаще всего жителей Башкирии рекрутируют на вакансии менеджеров по продажам, операторов call-центров, IT-специальности, маркетологов, учителей, художников, дизайнеров, секретарей и ассистентов начальников. К слову, платят им всем обычно или на уровне российских зарплат, или даже ниже. Средний доход едва переваливает за ₽50`000. На самый высокий доход среди гастарбайтеров могут рассчитывать айтишники.

Цифры удивляют: названа средняя зарплата в Башкирии
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Напомним, ранее служба статистики назвала среднюю зарплату в Башкирии. Она оказалась значительно выше предложений работы за пределами России.

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