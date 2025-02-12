Дубай и Китай за копейки манят уфимцев

Эксперты сервиса поиска работы и сотрудников проанализировали спрос на жителей Башкирии у иностранных компаний и оценили динамику в вопросе того, куда чаще всего зовут переехать уфимцев из России. Резюме из Башкирии получили почти 15`000 приглашений на нероссийские вакансии, что на 35% больше, чем за 2023 год. Авторы обзора уточняют, что речь идет именно о регионе трудоустройства, указанном в вакансии, но сама компания-работодатель может быть как зарубежной, так и российской.