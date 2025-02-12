Бог войны появился в Башкирии

С начала 2025 года самыми популярными именами для детей в Башкирии оказались Амелия и Амир, Амина и Эмир, Айлин и Тимур, София и Мирон, а также Ева и Артём. Как можно заметить, лидерство в вопросе имён младенцев с 2024 года в регионе практически не претерпело изменений. Среди самых популярных на верхних строчках «хит-парада» ЗАГСа держатся Амелия и Эмир.