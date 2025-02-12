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Posted 12 февраля, 10:35

Published 12 февраля, 10:35

Modified 12 февраля, 10:37

Updated 12 февраля, 10:37

Римский Форум

Бог войны появился в Башкирии

12 февраля 2025, 10:35
Фото: mkset.ru. Римский Форум

Уфимцы называют младенцев Амелия и Эмир

Портал ЗАГС в среду, 12 февраля, представил аналитику по самым популярным и редким именам детей в Республике Башкортостан.

С начала 2025 года самыми популярными именами для детей в Башкирии оказались Амелия и Амир, Амина и Эмир, Айлин и Тимур, София и Мирон, а также Ева и Артём. Как можно заметить, лидерство в вопросе имён младенцев с 2024 года в регионе практически не претерпело изменений. Среди самых популярных на верхних строчках «хит-парада» ЗАГСа держатся Амелия и Эмир.

В тоже время среди редких имён — как всегда новинки. Так, в 2025 году жители Башкирии называли своих новорожденных дочерей Ида, Рушания, Сумбуль, Эмира и Ясина. У мальчиков тоже много новых редких имён — Абдулло, Мирьян, Альберт, Айсар и даже Марс.

Марс — древнеримский бог войны, один из наиболее почитаемых богов в римском пантеоне. Считалось, что он внушает воинам мужество, а победу приносит лишь тем, кто проявляет стойкость и храбрость. Вот несколько интересных фактов о Марсе:

Имя «Марс» происходит от имени древнеримского бога войны. В римской мифологии он известен также как Марс Патер («Марс-Отец») или Марс Квирин («Марс-хранитель»).

В древнегреческой мифологии аналогом Марса является Арес, бог войны и раздора. Римляне верили, что Марс мог влиять на исход сражений и судьбу воинов. Поэтому ему воздвигали храмы и приносили жертвы перед началом военных кампаний.

В честь Марса назван четвёртый по удалённости от Солнца планета Марс. Она названа так из-за своего красного цвета, который ассоциировался у древних римлян с кровью и войной.

Ранее Mkset сообщал о снижении налогов для семей с детьми.

Уфимским семьям вернут налоги
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