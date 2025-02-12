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Posted 12 февраля, 04:37

Published 12 февраля, 04:37

Modified 12 февраля, 10:05

Updated 12 февраля, 10:05

Боец СВО стал моделью в Уфе

Боец СВО стал моделью в Уфе

12 февраля 2025, 04:37
Фото: 1MI.
В Уфе состоялась необычная встреча, где участник СВО поделился своим опытом с юными художниками, сообщает в среду, 12 февраля, Управление по культуре и искусству города.

В Детской художественной школе №2 собрались ученики, полные любопытства и энтузиазма. Гость, который прошел через много испытаний, пришел рассказать юным уфимцам свою историю. Ребята с интересом задавали вопросы, искренне увлеченные услышанными рассказами. Однако дополнительным «сюрпризом» для гостя стало то, что детей так вдохновил его путь, что они хотели запечатлеть его образ в своих работах.

Фото: Управление по культуре и искусству Уфы

С радостью и азартом ученики принялись за рисование портретов, стараясь передать все качества своего героя. Каждый из ребят подходил к созданию портрета по-своему, добавляя что-то личное, уникальное. Как стало известно, лучшие из созданных работ будут представлены на выставке, посвященной Году поддержки участников СВО и их семей в Республике Башкортостан.

Бойцам СВО дали новую льготу в Башкирии
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Как ранее сообщал Mkset, новая льгота в Башкирии поможет бойцам СВО реализовать себя в бизнесе, предоставляя доступ к выгодным государственным гарантиям.

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