Боец СВО стал моделью в Уфе

Posted 12 февраля, 04:37
Published 12 февраля, 04:37
Modified 12 февраля, 10:05
Updated 12 февраля, 10:05
В Детской художественной школе №2 собрались ученики, полные любопытства и энтузиазма. Гость, который прошел через много испытаний, пришел рассказать юным уфимцам свою историю. Ребята с интересом задавали вопросы, искренне увлеченные услышанными рассказами. Однако дополнительным «сюрпризом» для гостя стало то, что детей так вдохновил его путь, что они хотели запечатлеть его образ в своих работах.
С радостью и азартом ученики принялись за рисование портретов, стараясь передать все качества своего героя. Каждый из ребят подходил к созданию портрета по-своему, добавляя что-то личное, уникальное. Как стало известно, лучшие из созданных работ будут представлены на выставке, посвященной Году поддержки участников СВО и их семей в Республике Башкортостан.
Как ранее сообщал Mkset, новая льгота в Башкирии поможет бойцам СВО реализовать себя в бизнесе, предоставляя доступ к выгодным государственным гарантиям.