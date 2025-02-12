Боец СВО стал моделью в Уфе

В Детской художественной школе №2 собрались ученики, полные любопытства и энтузиазма. Гость, который прошел через много испытаний, пришел рассказать юным уфимцам свою историю. Ребята с интересом задавали вопросы, искренне увлеченные услышанными рассказами. Однако дополнительным «сюрпризом» для гостя стало то, что детей так вдохновил его путь, что они хотели запечатлеть его образ в своих работах.