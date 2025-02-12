Боец СВО бросил костыли после операции в Башкирии

Мужчина попал в больницу с нарушенной речью и с обездвиженными ногой и рукой. Специалисты выявили у него тромб в артерии, которая питала головной мозг. Врачи экстренно провели операцию и спасли 53-летнего пациента от риска закупорки артерии тромбом и скоропостижной смерти.