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Posted 12 февраля, 06:43

Published 12 февраля, 06:43

Modified 12 февраля, 09:25

Updated 12 февраля, 09:25

Врачи спасли бойца СВО в Башкирии

Боец СВО бросил костыли после операции в Башкирии

12 февраля 2025, 06:43
Фото: Минздрав Башкирии.

Врачи спасли бойца СВО в Башкирии

Врачи Месягутовской больницы оказали неоценимую помощь участнику СВО в возрасте 53 лет, сообщил глава регионального Минздрава Айрат Рахматуллин в среду, 12 февраля

Мужчина попал в больницу с нарушенной речью и с обездвиженными ногой и рукой. Специалисты выявили у него тромб в артерии, которая питала головной мозг. Врачи экстренно провели операцию и спасли 53-летнего пациента от риска закупорки артерии тромбом и скоропостижной смерти.

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После помощи медиков у мужчины полностью заработали рука и нога, а также восстановилась речь. Пройдя курс реабилитации, боец оправился и его выписали из больницы.

Специалисты отмечают, что сердечно-сосудистые заболевания являются одной из основных причин инвалидности и смертности.

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Ранее сообщалось, как врачи из столицы Республики Башкортостан провели операцию женщине. В ней рос «монстр» и мешал ей нормально жить.

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