Боец СВО бросил костыли после операции в Башкирии

Posted 12 февраля, 06:43
Published 12 февраля, 06:43
Modified 12 февраля, 09:25
Updated 12 февраля, 09:25
Мужчина попал в больницу с нарушенной речью и с обездвиженными ногой и рукой. Специалисты выявили у него тромб в артерии, которая питала головной мозг. Врачи экстренно провели операцию и спасли 53-летнего пациента от риска закупорки артерии тромбом и скоропостижной смерти.
После помощи медиков у мужчины полностью заработали рука и нога, а также восстановилась речь. Пройдя курс реабилитации, боец оправился и его выписали из больницы.
Специалисты отмечают, что сердечно-сосудистые заболевания являются одной из основных причин инвалидности и смертности.
Ранее сообщалось, как врачи из столицы Республики Башкортостан провели операцию женщине. В ней рос «монстр» и мешал ей нормально жить.