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Posted 12 февраля, 03:54

Published 12 февраля, 03:54

Modified 12 февраля, 10:10

Updated 12 февраля, 10:10

В Башкирии поставлен рекорд по безработице

Безработица в Башкирии бьёт рекорды

12 февраля 2025, 03:54
Фото: 1MI.

В Башкирии поставлен рекорд по безработице

Численность рабочей силы за 11 месяцев 2024 года в Республике Башкортостан достигла 1 млн 952 тысячи человек, сообщается в исследовании Башстата в среду, 12 февраля.

Из них 98,4% значились как трудящиеся и 1,6% как безработные граждане.

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За декабрь потребность организаций в работниках составила 48,9 тысяч человек и по сравнению со значением на конец ноября уменьшилась на 3,4%.

В феврале 2025 года размер безработицы и вовсе стал рекордно низким. Так, по региону он достиг всего 0,39%, а в его столице Республики Башкортостан — 0,34%.

Специалисты отмечают, что низкая безработица положительно влияет на социальную стабильность, но такие её показатели могут привести к дефициту кадров. В любом случае, по словам главы регионального Минтруда Ленары Ивановой, о безработице можно забыть на несколько лет.

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