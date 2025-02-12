Безработица в Башкирии бьёт рекорды

Posted 12 февраля, 03:54
Published 12 февраля, 03:54
Modified 12 февраля, 10:10
Updated 12 февраля, 10:10
Из них 98,4% значились как трудящиеся и 1,6% как безработные граждане.
За декабрь потребность организаций в работниках составила 48,9 тысяч человек и по сравнению со значением на конец ноября уменьшилась на 3,4%.
В феврале 2025 года размер безработицы и вовсе стал рекордно низким. Так, по региону он достиг всего 0,39%, а в его столице Республики Башкортостан — 0,34%.
Специалисты отмечают, что низкая безработица положительно влияет на социальную стабильность, но такие её показатели могут привести к дефициту кадров. В любом случае, по словам главы регионального Минтруда Ленары Ивановой, о безработице можно забыть на несколько лет.