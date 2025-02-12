Башкирских вахтовиков оставили без денег на Новый год

Денег «зажали» для 156 сотрудников ишимбайского предприятия ООО «Башкирское управление буровых работ». Долг был выявлен во время визита трудовых инспекторов. Представители инспекции выдали предписание компании. После этого вахтовики увидели свои деньги, которые должны были получить на Новый год.