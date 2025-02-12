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Posted 12 февраля, 07:56

Published 12 февраля, 07:56

Modified 12 февраля, 09:11

Updated 12 февраля, 09:11

Вахтовикам задолжали ₽20 млн в Башкирии

Башкирских вахтовиков оставили без денег на Новый год

12 февраля 2025, 07:56
Фото: 1MI.

Вахтовикам задолжали ₽20 млн в Башкирии

Вахтовикам из Республики Башкортостан не дали ₽20 млн зарплаты за декабрь, сообщает Гострудинспекция в среду, 12 февраля.

Денег «зажали» для 156 сотрудников ишимбайского предприятия ООО «Башкирское управление буровых работ». Долг был выявлен во время визита трудовых инспекторов. Представители инспекции выдали предписание компании. После этого вахтовики увидели свои деньги, которые должны были получить на Новый год.

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До этого Mkset писал о более трагичной информации от Гострудинспекции. Речь шла о страшной смерти на работе в измельчителе.

Ранее сообщалось, что директор фирмы в столице Республики Башкортостан обвиняется в невыплате заработной платы своим сотрудникам. Общий долг превысил ₽4,6 млн. Часть его уже погашена.

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