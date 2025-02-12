Башкирия потратила ₽143 млрд Кремля

Posted 12 февраля, 10:53
Published 12 февраля, 10:53
Modified 12 февраля, 11:42
Updated 12 февраля, 11:42
Регион принимал участие в 49 региональных проектах в составе 14 нацпроектов. Общий объем их финансирования за шесть лет превысил ₽214 млрд. Почти половина — дотации из Москвы.
Сейчас успешно завершены 48 региональных проектов. За шестилетку благоустроено 806 общественных пространств, проведена серьёзная работа по развитию дорожной сети, строительству и реконструкции дорог и мостов.
Построено 27 объектов коммунальной и транспортной инфраструктур, обеспечены рекордные цифры по вводу жилья. Создано и реконструировано 23 объекта в сфере здравоохранения, закуплено свыше 12 тысяч единиц медоборудования. Установлено 418 новых ФАПов и амбулаторий. В рамках нацпроекта «Демография» введены 50 детсадов и три спортивных сооружения. В рамках нацпроектов по культуре и образованию построено 30 школ, построено и капитально отремонтировано 117 учреждений культуры. Из федерального центра на всё это удалось привлечь ₽143 млрд.
По словам Назарова, работа будет продолжена. Участие Республики Башкортостан планируется в 40 региональных проектах в составе 12 нацпроектов.