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Posted 12 февраля, 10:53

Published 12 февраля, 10:53

Modified 12 февраля, 11:42

Updated 12 февраля, 11:42

В Башкирии подвели итоги реализации нацпроектов на десятки миллиардов

Башкирия потратила ₽143 млрд Кремля

12 февраля 2025, 10:53
Фото: Правительство Башкирии.

В Башкирии подвели итоги реализации нацпроектов на десятки миллиардов

В правительстве Республики Башкортостан подвели итоги реализации нацпроектов на десятки миллиардов рублей, сообщил глава регионального кабмина Андрей Назаров в среду, 12 февраля.

Регион принимал участие в 49 региональных проектах в составе 14 нацпроектов. Общий объем их финансирования за шесть лет превысил ₽214 млрд. Почти половина — дотации из Москвы.

Сейчас успешно завершены 48 региональных проектов. За шестилетку благоустроено 806 общественных пространств, проведена серьёзная работа по развитию дорожной сети, строительству и реконструкции дорог и мостов.

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Построено 27 объектов коммунальной и транспортной инфраструктур, обеспечены рекордные цифры по вводу жилья. Создано и реконструировано 23 объекта в сфере здравоохранения, закуплено свыше 12 тысяч единиц медоборудования. Установлено 418 новых ФАПов и амбулаторий. В рамках нацпроекта «Демография» введены 50 детсадов и три спортивных сооружения. В рамках нацпроектов по культуре и образованию построено 30 школ, построено и капитально отремонтировано 117 учреждений культуры. Из федерального центра на всё это удалось привлечь ₽143 млрд.

По словам Назарова, работа будет продолжена. Участие Республики Башкортостан планируется в 40 региональных проектах в составе 12 нацпроектов.

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