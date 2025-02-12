Башкирия потратила ₽143 млрд Кремля

Построено 27 объектов коммунальной и транспортной инфраструктур, обеспечены рекордные цифры по вводу жилья. Создано и реконструировано 23 объекта в сфере здравоохранения, закуплено свыше 12 тысяч единиц медоборудования. Установлено 418 новых ФАПов и амбулаторий. В рамках нацпроекта «Демография» введены 50 детсадов и три спортивных сооружения. В рамках нацпроектов по культуре и образованию построено 30 школ, построено и капитально отремонтировано 117 учреждений культуры. Из федерального центра на всё это удалось привлечь ₽143 млрд.