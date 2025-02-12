Аэропорт Уфы сжигает грузинские деликатесы

Почему так строго? Все дело в безопасности. Продукты без документов могут быть заражены опасными болезнями, которые угрожают не только животным, но и людям. Поэтому, чтобы не рисковать здоровьем жителей Башкирии, всю конфискованную продукцию отправили прямиком в печь — на уничтожение путем сжигания.