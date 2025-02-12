mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 12 февраля, 09:58

Published 12 февраля, 09:58

Modified 12 февраля, 10:19

Updated 12 февраля, 10:19

Аэропорт Уфы сжигает грузинские деликатесы

Аэропорт Уфы сжигает грузинские деликатесы

12 февраля 2025, 09:58
Фото: Россельхознадзор РБ.
Россельхознадзор пресек попытку ввоза в Башкирию партии грузинских деликатесов, оказавшихся без необходимых документов, сообщает в среду, 12 февраля, пресс-служба ведомства.

В Международном аэропорту «Уфа» сотрудники Россельхознадзора устроили «горячую» встречу пассажирам рейса из Грузии. В ходе проверки багажа и ручной клади были обнаружены продукты животного происхождения непромышленной выработки, общим весом 30,5 кг.

Самое печальное для любителей «домашненького» — эти продукты оказались «запрещенкой» из-за отсутствия обязательных ветеринарных сопроводительных документов. Без этих бумажек ни один килограмм мясомолочной продукции не может попасть на территорию стран ЕАЭС.

В Уфе на сиротах наварили миллионы
Узнать подробнее

Почему так строго? Все дело в безопасности. Продукты без документов могут быть заражены опасными болезнями, которые угрожают не только животным, но и людям. Поэтому, чтобы не рисковать здоровьем жителей Башкирии, всю конфискованную продукцию отправили прямиком в печь — на уничтожение путем сжигания.

Школьные столовые пичкали просрочкой в Башкирии
Узнать подробнее

Как ранее сообщал Mkset, предприниматель из Стерлитамака пытался сбыть непригодную говядину в школьную столовую, едва не поставив под угрозу здоровье детей.

Читайте также:
Юный водитель угодил в обезьянник после разговора с полицейским в БашкирииЗаставлял есть фекалии и бил: отчим издевался над пасынком-инвалидом в БашкирииВ Уфе на сиротах наварили миллионы
#Анжелика Барабаш#Общество#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Башкортостан#Россия#Благовещенск#Аэропорт#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Безопасность#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Октябрьский#Туймазы#Кумертау#Документы#Белебей#Мелеуз#Янаул#Беларусь#Сжигание#Россельхознадзор#Ветеринарные документы#Грузинские деликатесы#Запрещенные продукты#Уничтожение#ЕАЭС
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика