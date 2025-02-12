Аэропорт Уфы сжигает грузинские деликатесы

Posted 12 февраля, 09:58
Published 12 февраля, 09:58
Modified 12 февраля, 10:19
Updated 12 февраля, 10:19
В Международном аэропорту «Уфа» сотрудники Россельхознадзора устроили «горячую» встречу пассажирам рейса из Грузии. В ходе проверки багажа и ручной клади были обнаружены продукты животного происхождения непромышленной выработки, общим весом 30,5 кг.
Самое печальное для любителей «домашненького» — эти продукты оказались «запрещенкой» из-за отсутствия обязательных ветеринарных сопроводительных документов. Без этих бумажек ни один килограмм мясомолочной продукции не может попасть на территорию стран ЕАЭС.
Почему так строго? Все дело в безопасности. Продукты без документов могут быть заражены опасными болезнями, которые угрожают не только животным, но и людям. Поэтому, чтобы не рисковать здоровьем жителей Башкирии, всю конфискованную продукцию отправили прямиком в печь — на уничтожение путем сжигания.
Как ранее сообщал Mkset, предприниматель из Стерлитамака пытался сбыть непригодную говядину в школьную столовую, едва не поставив под угрозу здоровье детей.