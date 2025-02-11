В центре Уфы появится новый сквер — горожан просят придумать арт-объект для него

Posted 11 февраля, 07:31
Published 11 февраля, 07:31
Modified 11 февраля, 08:28
Updated 11 февраля, 08:28
Сквер назвали «Уфимские липы», в честь песни композитора Рима Хасанова и поэта Назара Наджми, который возглавлял Союз писателей.
Горожанам предлагают рассказать о своих идеях по арт-объекту, который может украсить данный сквер. Предложения следует отправлять по данному адресу: [email protected]. Они принимаются до 15 февраля.
Отметим, что здание Союза писателей является памятником культуры. Сейчас там завершается капремонт.
Ранее Mkset писал, что в столице Республики Башкортостан облагородят улицу Театральную. Частично детали проекта до этого представил мэр Ратмир Мавлиев. Стоимость работ оценивается в ₽232 млн.