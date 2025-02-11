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Posted 11 февраля, 07:31

Published 11 февраля, 07:31

Modified 11 февраля, 08:28

Updated 11 февраля, 08:28

Уфимцев просят придумать арт-объект для нового сквера в центре

В центре Уфы появится новый сквер — горожан просят придумать арт-объект для него

11 февраля 2025, 07:31
Фото: 1MI.

Уфимцев просят придумать арт-объект для нового сквера в центре

Новый сквер возникнет возле реконструируемого здания Союза писателей Республики Башкортостан на улице Коммунистической, сообщает администрация регионального столицы во вторник, 11 февраля.

Сквер назвали «Уфимские липы», в честь песни композитора Рима Хасанова и поэта Назара Наджми, который возглавлял Союз писателей.

Горожанам предлагают рассказать о своих идеях по арт-объекту, который может украсить данный сквер. Предложения следует отправлять по данному адресу: [email protected]. Они принимаются до 15 февраля.

Отметим, что здание Союза писателей является памятником культуры. Сейчас там завершается капремонт.

Ранее Mkset писал, что в столице Республики Башкортостан облагородят улицу Театральную. Частично детали проекта до этого представил мэр Ратмир Мавлиев. Стоимость работ оценивается в ₽232 млн.

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