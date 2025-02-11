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Posted 11 февраля, 06:02

Published 11 февраля, 06:02

Modified 11 февраля, 08:54

Updated 11 февраля, 08:54

В Башкирии женщина получила ₽300`000 за увольнение

В Башкирии женщина получила ₽300`000 за увольнение

11 февраля 2025, 06:02
Фото: 1MI.
Работодатель незаконно уволил сотрудницу, но прокуратура добилась восстановления ее прав и выплаты компенсации, сообщает во вторник, 11 февраля, пресс-служба надзорного ведомства.

В Белорецке прокуратура Башкирии защитила права местной жительницы, пострадавшей от незаконных действий руководства ООО «Дом Оптики». Женщину вынудили уволиться, чтобы сэкономить на выплатах при ликвидации филиала.

Как установила проверка, проведенная Белорецкой межрайонной прокуратурой, с марта 2023 года женщина работала медицинской сестрой в салоне оптики. Однако, когда филиал решили закрыть, руководитель компании решил схитрить и предложил сотруднице расторгнуть трудовой договор по соглашению сторон, чтобы избежать выплаты выходного пособия. Кроме того, проверка выявила и другие нарушения со стороны работодателя: неправильное ведение документации учета рабочего времени и задолженность по заработной плате за отработанное время.

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Чтобы защитить права пострадавшей, прокуратура обратилась в суд с исковым заявлением. В иске прокурор потребовал признать увольнение по соглашению сторон незаконным, изменить формулировку увольнения, а также обязать работодателя выплатить женщине выходное пособие, долг по зарплате и компенсацию морального вреда. Суд встал на сторону сотрудницы и удовлетворил требования прокурора в полном объеме. В результате с ООО «Дом Оптики» в пользу незаконно уволенной женщины было взыскано более ₽300`000.

Как ранее сообщал Mkset, суд в Башкирии вынес решение по инциденту о травмировании ученицы одной из школ Стерлитамака.

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