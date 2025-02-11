В Башкирии женщина получила ₽300`000 за увольнение

Как установила проверка, проведенная Белорецкой межрайонной прокуратурой, с марта 2023 года женщина работала медицинской сестрой в салоне оптики. Однако, когда филиал решили закрыть, руководитель компании решил схитрить и предложил сотруднице расторгнуть трудовой договор по соглашению сторон, чтобы избежать выплаты выходного пособия. Кроме того, проверка выявила и другие нарушения со стороны работодателя: неправильное ведение документации учета рабочего времени и задолженность по заработной плате за отработанное время.