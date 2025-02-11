В Башкирии закрывают детские сады

Posted 11 февраля, 07:47
Published 11 февраля, 07:47
Modified 11 февраля, 08:18
Updated 11 февраля, 08:18
В числовом эквиваленте это свыше 23 тысяч случаев, из которых около половины составляют дети младше 14 лет.
В регионе полностью закрыты четыре детсада, а также приостановлена работа 27 классов в 17 образовательных учреждениях и семи группах в семи детских садах. Эти меры принимают для того, чтобы купировать распространение вирусных заболеваний среди малышей и школьников.
Специалисты отмечают, что если вы заметили ухудшение состояния или симптомы инфекции у вашего ребенка, лучше не отправляйте его в школу или на дополнительные занятия. Обратитесь к врачу за медицинской помощью.
Процент вирусов гриппа среди других респираторных штаммов продолжает расти и теперь составляет половину от всех зарегистрированных случаев.