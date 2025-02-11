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Posted 11 февраля, 07:47

Published 11 февраля, 07:47

Modified 11 февраля, 08:18

Updated 11 февраля, 08:18

Рост заболеваемости в Башкирии привёл к карантину

В Башкирии закрывают детские сады

11 февраля 2025, 07:47
Фото: 1MI.

Рост заболеваемости в Башкирии привёл к карантину

За последнюю неделю в Республике Башкортостан наблюдается настоящий всплеск заболеваемости респираторными инфекциями, увеличившийся на 13%, сообщает Роспотребнадзор во вторник, 11 февраля.

В числовом эквиваленте это свыше 23 тысяч случаев, из которых около половины составляют дети младше 14 лет.

В регионе полностью закрыты четыре детсада, а также приостановлена работа 27 классов в 17 образовательных учреждениях и семи группах в семи детских садах. Эти меры принимают для того, чтобы купировать распространение вирусных заболеваний среди малышей и школьников.

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Специалисты отмечают, что если вы заметили ухудшение состояния или симптомы инфекции у вашего ребенка, лучше не отправляйте его в школу или на дополнительные занятия. Обратитесь к врачу за медицинской помощью.

Процент вирусов гриппа среди других респираторных штаммов продолжает расти и теперь составляет половину от всех зарегистрированных случаев.

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