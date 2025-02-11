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Posted 11 февраля, 09:49

Published 11 февраля, 09:49

Modified 11 февраля, 10:24

Updated 11 февраля, 10:24

Новое производство троллейбусов появится в Башкирии

В Башкирии будут производить троллейбусы вместе с Беларусью

11 февраля 2025, 09:49
Фото: 1MI.

Новое производство троллейбусов появится в Башкирии

Республика Башкортостан и Беларусь договорили о дальнейшем сотрудничестве МАЗа и Уфимского трамвайно-троллейбусного завода — будет создана новая компания, сообщил на оперативке правительства региона первый вице-премьер Рустам Муратов во вторник, 11 февраля.

Новое производство наладят в Уфимском районе на территории Особой экономической зоны «Алга». Там смогут наладить выпуск от 400 до 500 троллейбусов в год.

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Также рассматривается возможность кооперации республик по сборке техники для коммунальщиков, например мусоровозов, из деталей компании МАЗ.

На прошлой неделе делегация из нашего региона побывала в Беларуси. Там был подписан один важный документ, из которого, в том числе, и следует организация нового производства троллейбусов. Также в соседнем государстве состоялась встреча руководителя Республики Башкортостан и президента Белоруссии Александра Лукашенко.

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