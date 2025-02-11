В Башкирии будут производить троллейбусы вместе с Беларусью

Posted 11 февраля, 09:49
Published 11 февраля, 09:49
Modified 11 февраля, 10:24
Updated 11 февраля, 10:24
Новое производство наладят в Уфимском районе на территории Особой экономической зоны «Алга». Там смогут наладить выпуск от 400 до 500 троллейбусов в год.
Также рассматривается возможность кооперации республик по сборке техники для коммунальщиков, например мусоровозов, из деталей компании МАЗ.
На прошлой неделе делегация из нашего региона побывала в Беларуси. Там был подписан один важный документ, из которого, в том числе, и следует организация нового производства троллейбусов. Также в соседнем государстве состоялась встреча руководителя Республики Башкортостан и президента Белоруссии Александра Лукашенко.