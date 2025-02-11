В 2024 году Пермская ЦБК увеличила производственные показатели

По словам гендиректора Пермской ЦБК Юрия Маркова, такие высокие результаты стали возможны благодаря тому, что компания в своей работе ориентируется на потребности клиентов. Также на это повлияли такие факторы, как комплексная модернизация оборудования, повышение эффективности производственных процессов и снижение издержек.