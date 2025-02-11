В 2024 году Пермская ЦБК увеличила производственные показатели

Posted 11 февраля, 07:49
Published 11 февраля, 07:49
Modified 11 февраля, 07:49
Updated 11 февраля, 07:49
По итогам года компания вновь вошла в десятку крупнейших российских производителей тарных картонов и гофроупаковки. Наряду с наращиванием объемов производства предприятие начало выпускать бумагу и картон низких граммажей. Удельная масса новой продукции составляет 90 и 100 граммов на квадратный метр. Это позволяет уменьшить вес гофроупаковки, сохраняя при этом ее качественные характеристики, информирует properm.ru.
По словам гендиректора Пермской ЦБК Юрия Маркова, такие высокие результаты стали возможны благодаря тому, что компания в своей работе ориентируется на потребности клиентов. Также на это повлияли такие факторы, как комплексная модернизация оборудования, повышение эффективности производственных процессов и снижение издержек.
Пермская ЦБК предвосхищает запросы клиентов, предлагая оптимальные и экономичные упаковочные решения, соответствующие высоким стандартам качества, сказал руководитель компании. В прошлом году предприятие преодолело рубеж в 90 граммов на квадратный метр, а в этом году планирует начать отгрузки товарных партий с удельной массой 80 граммов на квадратный метр.
Юрий Марков пояснил, что низкие граммажи требуют нового подхода к оборудованию, автоматизации, планированию производства и системе контроля качества. Эти аспекты станут основными направлениями работы компании в 2025 году.
Кроме развития картонно-бумажного производства, компания намерена модернизировать площадки по выпуску гофропродукции. В рамках модернизации будет установлена новая производственная линия, уточнил Марков. Благодаря этим мерам предприятие сможет предложить своим клиентам дополнительные 2,8 млн квадратных метров гофроупаковки в месяц.
На международных рынках ПЦБК также сохраняет свои позиции. В прошлом году компания отгрузила за рубеж 15,5 тысячи тонн бумаги и картона, преимущественно в Китай, Казахстан и Азербайджан.
Финансовые показатели компании по итогам 2024 года выросли. Выручка составила 22 млрд рублей, а налоговые отчисления в бюджеты всех уровней — более 3,9 млрд рублей. Ожидается, что по итогам текущего года поступления увеличатся до 22,5 млрд рублей.