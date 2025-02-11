Уфимцы не хотят тратиться на подарки возлюбленным

Posted 11 февраля, 08:34
Published 11 февраля, 08:34
Modified 11 февраля, 10:03
Updated 11 февраля, 10:03
По результатам исследования, 13% жителей Уфы планируют сделать подарок своим супругам на 14 февраля, 6% собираются порадовать любимых, а по 1% хотят подарить что-то детям, родственникам, друзьям и родителям. Однако подавляющее число опрошенных (76%) не хотят никого одаривать — ни жён или мужей, ни кавалеров или дам сердца.
Что касается бюджета на подарки, то мужчины готовы тратить в среднем больше, чем женщины: например, подарок от парня девушке стоит около ₽4`600, в то время как подарок от девушки парню — около ₽3`000. Ситуация похожа и в семейных парах: презент мужа для жены обойдется в ₽4`400, а наоборот — в ₽3`200.
Ранее сообщалось, во сколько обойдётся среднее свидание в столице Республике Башкортостан. В расчёт брались ужин и букет цветов.