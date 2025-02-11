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Posted 11 февраля, 08:34

Published 11 февраля, 08:34

Modified 11 февраля, 10:03

Updated 11 февраля, 10:03

Большинство уфимцев не собирается дарить подарки на День святого Валентина

Уфимцы не хотят тратиться на подарки возлюбленным

11 февраля 2025, 08:34
Фото: 1MI.

Большинство уфимцев не собирается дарить подарки на День святого Валентина

Жители столицы Республики Башкортостан рассказали, готовы ли они тратиться в День святого Валентина, говорится в исследовании SuperJob во вторник, 11 февраля.

По результатам исследования, 13% жителей Уфы планируют сделать подарок своим супругам на 14 февраля, 6% собираются порадовать любимых, а по 1% хотят подарить что-то детям, родственникам, друзьям и родителям. Однако подавляющее число опрошенных (76%) не хотят никого одаривать — ни жён или мужей, ни кавалеров или дам сердца.

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Что касается бюджета на подарки, то мужчины готовы тратить в среднем больше, чем женщины: например, подарок от парня девушке стоит около ₽4`600, в то время как подарок от девушки парню — около ₽3`000. Ситуация похожа и в семейных парах: презент мужа для жены обойдется в ₽4`400, а наоборот — в ₽3`200.

Ранее сообщалось, во сколько обойдётся среднее свидание в столице Республике Башкортостан. В расчёт брались ужин и букет цветов.

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