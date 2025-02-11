Уфимцы не хотят тратиться на подарки возлюбленным

Что касается бюджета на подарки, то мужчины готовы тратить в среднем больше, чем женщины: например, подарок от парня девушке стоит около ₽4`600, в то время как подарок от девушки парню — около ₽3`000. Ситуация похожа и в семейных парах: презент мужа для жены обойдется в ₽4`400, а наоборот — в ₽3`200.