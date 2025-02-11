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Posted 11 февраля, 18:01

Published 11 февраля, 18:01

Modified 11 февраля, 18:03

Updated 11 февраля, 18:03

Уфимцы моментально раскупают золотой виноград

Уфимцы моментально раскупают золотой виноград

11 февраля 2025, 18:01
Фото: mkset.ru.
В этом сезоне неожиданную популярность и спрос у покупателей набрал деликатес из Южной Кореи — Mkset изучил предложения магазинов.
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Белый мускатный виноград «Шайн» из Южной Кореи можно считать новым дубайским шоколадом. Ворвавшись на российский рынок через Китай и Казахстан, он сразу начал пользоваться популярностью у покупателей. Уфа в этом плане — не исключение. В корзинках гуляющих среди прилавков магазинов уфимцев можно встретить увесистые гроздья винограда. Красивые крупные светло-зеленые ягоды будто нарисованы — ровные и сочные, одна к одной. И виноград «Шайн» в магазинах Уфы разбирают почти сразу же: работники торговых залов только успевают пополнять прилавки товаром со склада. Причем, покупателей мало интересует стоимость модного винограда. Корреспонденты Mkset решили выяснить, сколько стоит мускатный виноград «Шайн» в магазинах Уфы, чем он так хорош и как не нарваться на подделку.

Итак, мониторинг онлайн-витрин Уфы показал, что южнокорейский виноград можно купить, как минимум, в трёх торговых сетях. Цены магазинов заметно отличаются. Так, «Метро» предлагает «Шайн» за ₽499. В эту стоимость обойдется средняя гроздь. Магазин «Окей» больше радует ценой: здесь «Шайн» готовы отдать по ₽439/кг. В ₽569 оценили модный заморский деликатес в «Ашане». Дороже всего виноград оказался в «Перекрестке» — кило за ₽600 без одной копейки.

Фото: Купер

Виноград «Шайн» — чудо генной инженерии. Его около 35 лет назад вывели в Японии, но из-за действующих в стране правил на фитосанитарные товары новинку зарегистрировали у соседей — в Южной Корее. Виноград и в самой Азии до сих пор считается эксклюзивным деликатесом. Так, в Японии за кило мускатной ягоды размером с шарик для пинг-понга и вкусом манго и персика спросят не менее $12, или около ₽1’200 по действующему курсу. В стране юридического происхождения, Южной Корее, за нежную крупную ягоду без косточек можно отдать порядка $18, или около ₽1’800 по актуальному курсу.

Как отличить мускатный виноград «Шайн»:

  • идеальная форма: шар с плотной кожурой
  • размер: вес одной ягоды около 15 гр, на грозди в 20 см обычно до 40 ягод
  • цвет: насыщенный желто-зеленый, напоминает нефрит
  • вкус: намного слаще обычного, напоминает манго или персик.

Покупатели часто отмечают, что им под видом модного дорогого винограда, заказанного через доставку, привозят дешевый обычный — с косточками и несладкий.

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