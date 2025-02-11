Уфимцы моментально раскупают золотой виноград

Виноград «Шайн» — чудо генной инженерии. Его около 35 лет назад вывели в Японии, но из-за действующих в стране правил на фитосанитарные товары новинку зарегистрировали у соседей — в Южной Корее. Виноград и в самой Азии до сих пор считается эксклюзивным деликатесом. Так, в Японии за кило мускатной ягоды размером с шарик для пинг-понга и вкусом манго и персика спросят не менее $12, или около ₽1’200 по действующему курсу. В стране юридического происхождения, Южной Корее, за нежную крупную ягоду без косточек можно отдать порядка $18, или около ₽1’800 по актуальному курсу.