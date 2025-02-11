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Posted 11 февраля, 10:28

Published 11 февраля, 10:28

Modified 12 февраля, 06:36

Updated 12 февраля, 06:36

Уфимцам вернут деньги за горячую воду

Уфимцам вернут деньги за горячую воду

11 февраля 2025, 10:28
Фото: 1MI.
Прокуратура добилась возврата денег жителям Калининского района за некачественную коммунальную услугу, сообщает во вторник, 11 февраля, пресс-служба ведомства.

Жители 33 многоквартирных домов на улицах Транспортной и Мушникова в Уфе, дождались справедливости. Прокуратура Калининского района провела проверку и установила, что в сентябре–октябре 2024 года температура горячей воды не соответствовала нормам. Это произошло из-за ремонта трубопровода. Но плату с жильцов брали полную.

По итогу, главный инженер ООО «БашРТС» получил административное наказание за нарушение прав потребителей, а руководству компании было внесено представление. В результате активных действий прокуратуры, «БашРТС» вынуждена была сделать перерасчет жителям. Общая сумма перерасчета составила почти 1 миллион рублей.

Как ранее сообщал Mkset, нелогичность январских платежей за отопление, которые не уменьшились, несмотря на мягкую зиму, вызвала волну возмущений среди жителей Башкирии.

Теплая зима не спасла кошельки жителей Башкирии
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