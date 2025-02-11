Уфимцам вернут деньги за горячую воду

Posted 11 февраля, 10:28
Published 11 февраля, 10:28
Modified 12 февраля, 06:36
Updated 12 февраля, 06:36
Жители 33 многоквартирных домов на улицах Транспортной и Мушникова в Уфе, дождались справедливости. Прокуратура Калининского района провела проверку и установила, что в сентябре–октябре 2024 года температура горячей воды не соответствовала нормам. Это произошло из-за ремонта трубопровода. Но плату с жильцов брали полную.
По итогу, главный инженер ООО «БашРТС» получил административное наказание за нарушение прав потребителей, а руководству компании было внесено представление. В результате активных действий прокуратуры, «БашРТС» вынуждена была сделать перерасчет жителям. Общая сумма перерасчета составила почти 1 миллион рублей.
Как ранее сообщал Mkset, нелогичность январских платежей за отопление, которые не уменьшились, несмотря на мягкую зиму, вызвала волну возмущений среди жителей Башкирии.