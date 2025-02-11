Уфимцам вернут деньги за горячую воду

Жители 33 многоквартирных домов на улицах Транспортной и Мушникова в Уфе, дождались справедливости. Прокуратура Калининского района провела проверку и установила, что в сентябре–октябре 2024 года температура горячей воды не соответствовала нормам. Это произошло из-за ремонта трубопровода. Но плату с жильцов брали полную.