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Posted 11 февраля, 17:44

Published 11 февраля, 17:44

Modified 11 февраля, 19:40

Updated 11 февраля, 19:40

Уфимец покрасил кошку розовой краской

Уфимский блогер показал свою розовую киску

11 февраля 2025, 17:44
Фото: ravil_blago / Instagram (принадлежит компания Meta, деятельность которой запрещена в России и признана экстремистской).

Уфимец покрасил кошку розовой краской

Инстаблогер* Равиль Исхаков во вторник, 11 февраля, навлёк на себя волну критики и обвинения в живодёрстве за последнюю серию коротких роликов.

Молодой человек в своих соцсетях показал, как он решил преобразить внешний вид своей кошки Цери. Блогер выкрасил шерсть любимицы в кислотно розовый цвет. О прежнем её облике теперь напоминают лишь светлые пятна возле глаз.

Заметим, что у кошки и без неестественного цвета шерсти было, чем удивить внешне — природа наградила Цери редкой особенностью, при которой разнится пигментация глаз.

Видео: ravil_blago / Instagram (принадлежит компания Meta, деятельность которой запрещена в России и признана экстремистской).

Своего автор добился — ролики не остались незамеченными. Зоозащитники тут же принялись осаждать блогера, несмотря на то, что тот убеждает: краска якобы полностью безопасна.

— Не повезло кошке с хозяином, — резюмировала Юлия И.
— Надеюсь, правоохранительные органы до него доберутся, — выразил надежду Ильдар.
— Бесят уже эти блогеры, не знают, чем народ привлечь к себе, — посетовала Лейсан.
Видео: ravil_blago / Instagram (принадлежит компания Meta, деятельность которой запрещена в России и признана экстремистской).
Как вам такой способ привлечь внимание?
Проголосовало: 4 чел.

* — социальная сеть Instagram принадлежит компания Meta, деятельность которой запрещена в России и признана экстремистской.

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