Уфимский блогер показал свою розовую киску

Posted 11 февраля, 17:44
Published 11 февраля, 17:44
Modified 11 февраля, 19:40
Updated 11 февраля, 19:40
Молодой человек в своих соцсетях показал, как он решил преобразить внешний вид своей кошки Цери. Блогер выкрасил шерсть любимицы в кислотно розовый цвет. О прежнем её облике теперь напоминают лишь светлые пятна возле глаз.
Заметим, что у кошки и без неестественного цвета шерсти было, чем удивить внешне — природа наградила Цери редкой особенностью, при которой разнится пигментация глаз.
Своего автор добился — ролики не остались незамеченными. Зоозащитники тут же принялись осаждать блогера, несмотря на то, что тот убеждает: краска якобы полностью безопасна.
— Не повезло кошке с хозяином, — резюмировала Юлия И.
— Надеюсь, правоохранительные органы до него доберутся, — выразил надежду Ильдар.
— Бесят уже эти блогеры, не знают, чем народ привлечь к себе, — посетовала Лейсан.
* — социальная сеть Instagram принадлежит компания Meta, деятельность которой запрещена в России и признана экстремистской.