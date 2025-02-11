mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 11 февраля, 05:20

Published 11 февраля, 05:20

Modified 11 февраля, 09:17

Updated 11 февраля, 09:17

Аэродром Уфы превратили в автомобильную дорогу

Уфимский аэродром стал развлечением стритрейсеров

11 февраля 2025, 05:20
Фото: Газизьян Ахмедьянов / Telegram.

Аэродром Уфы превратили в автомобильную дорогу

Гордость башкирской столицы стала неприглядной разбитой улицей, рассказывает Mkset во вторник, 11 февраля.

Немногие знают, что когда-то нынешняя улица Александра Спивака в «Новой Максимовке» имела совершенно другое предназначение, о котором в нынешнее время мало что напоминает.

В советские времена на месте проезжей части находился аэропорт УМПО. Его поручили создать осенью 1941 года, когда в Уфу решили эвакуировать Рыбинский завод. Можно заметить, что упомянутая улица достаточно широкая для такого тихого посёлка с небольшим трафиком. Сейчас часть дороги используется уже как неофициальный автодром, а именно, в той части, где проезжая часть уходит вдаль от жилой застройки и никуда не ведёт. Дальше только тупик.

Фото: Газизьян Ахмедьянов / Telegram
Рейсы Уфа-Минск запустят в марте
Узнать подробнее

Ранее Mkset сообщал о том, что в Уфе увеличится число авиарейсов в Минск.

Читайте также:
Билеты на самолёты из Уфы продают за копейкиКарта метро Уфы появилась в СетиЗемля разверзлась в центре Уфы
#Общество#Город#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Башкортостан#Дороги#Благовещенск#Аэропорт#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Транспорт#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Октябрьский#Туймазы#Аэродром#Кумертау#Белебей#Мелеуз#Янаул#Самолёты
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика