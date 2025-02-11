Уфимский аэродром стал развлечением стритрейсеров

Posted 11 февраля, 05:20
Published 11 февраля, 05:20
Modified 11 февраля, 09:17
Updated 11 февраля, 09:17
Немногие знают, что когда-то нынешняя улица Александра Спивака в «Новой Максимовке» имела совершенно другое предназначение, о котором в нынешнее время мало что напоминает.
В советские времена на месте проезжей части находился аэропорт УМПО. Его поручили создать осенью 1941 года, когда в Уфу решили эвакуировать Рыбинский завод. Можно заметить, что упомянутая улица достаточно широкая для такого тихого посёлка с небольшим трафиком. Сейчас часть дороги используется уже как неофициальный автодром, а именно, в той части, где проезжая часть уходит вдаль от жилой застройки и никуда не ведёт. Дальше только тупик.