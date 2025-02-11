Уфимский аэродром стал развлечением стритрейсеров

В советские времена на месте проезжей части находился аэропорт УМПО. Его поручили создать осенью 1941 года, когда в Уфу решили эвакуировать Рыбинский завод. Можно заметить, что упомянутая улица достаточно широкая для такого тихого посёлка с небольшим трафиком. Сейчас часть дороги используется уже как неофициальный автодром, а именно, в той части, где проезжая часть уходит вдаль от жилой застройки и никуда не ведёт. Дальше только тупик.