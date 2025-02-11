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Posted 11 февраля, 18:48

Published 11 февраля, 18:48

Modified 12 февраля, 05:37

Updated 12 февраля, 05:37

Отдых в Беларуси организуют уфимским пенсионерам

Уфимских пенсионеров отправят заграницу

11 февраля 2025, 18:48
Фото: баш-белорусское-долголетие.соцтуризмрб.рф.

Отдых в Беларуси организуют уфимским пенсионерам

Власти Башкирии договорились с Беларусью о турах в страну для башкортостанцев почтенного возраста, сообщил во вторник, 11 февраля, на совещании с коллегами вице-премьер правительства российского региона Рустам Муратов.

Льготные путешествия в Беларусь будут совершаться по программе «Башкирское долголетие». В такие туры пенсионеров отправляли и ранее. Так, в 2024 году в Беларусь по программе съездили 1,5 тысячи человек из Башкортостана. Путешествовать в Беларусь смогут жители региона смогут и в 2025 году.

«Башкирское долголетие» — запущенный в 2020 году проект льготных путешествий и иных активностей для пенсионеров. Если изначально туры совершались исключительно в пределах Башкортостана, то позже перечень направлений расширили и до других стран. В частности, стали доступны отправления в упомянутую уже Беларусь и Абхазию.

Для участников проекта «Башкирско-белорусское долголетие. Туризм» и «Башкирско-узбекское долголетие. Туризм» на такие поездки действует льготный тариф, а разницу туроператорам возмещает республика.

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Ранее Mkset сообщал о том, что глава Башкирии Радий Хабиров попросил у Беларуси завезти в регион новую партию зубров.

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