Уфимских пенсионеров отправят заграницу

Posted 11 февраля, 18:48
Published 11 февраля, 18:48
Modified 12 февраля, 05:37
Updated 12 февраля, 05:37
Льготные путешествия в Беларусь будут совершаться по программе «Башкирское долголетие». В такие туры пенсионеров отправляли и ранее. Так, в 2024 году в Беларусь по программе съездили 1,5 тысячи человек из Башкортостана. Путешествовать в Беларусь смогут жители региона смогут и в 2025 году.
«Башкирское долголетие» — запущенный в 2020 году проект льготных путешествий и иных активностей для пенсионеров. Если изначально туры совершались исключительно в пределах Башкортостана, то позже перечень направлений расширили и до других стран. В частности, стали доступны отправления в упомянутую уже Беларусь и Абхазию.
Для участников проекта «Башкирско-белорусское долголетие. Туризм» и «Башкирско-узбекское долголетие. Туризм» на такие поездки действует льготный тариф, а разницу туроператорам возмещает республика.
Ранее Mkset сообщал о том, что глава Башкирии Радий Хабиров попросил у Беларуси завезти в регион новую партию зубров.