Уфимских пенсионеров отправят заграницу

Льготные путешествия в Беларусь будут совершаться по программе «Башкирское долголетие». В такие туры пенсионеров отправляли и ранее. Так, в 2024 году в Беларусь по программе съездили 1,5 тысячи человек из Башкортостана. Путешествовать в Беларусь смогут жители региона смогут и в 2025 году.