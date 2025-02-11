Уфимских миллионеров обокрали гастролёры

Posted 11 февраля, 07:00
Published 11 февраля, 07:00
Modified 11 февраля, 08:42
Updated 11 февраля, 08:42
Подозреваемые — два парня из Свердловской области, возрастом 24 года и 25 лет. Вероятно, похищенные зеркала были отправлены их сообщникам через курьеров для дальнейшей перепродажи.
Всего было написано пять заявлений о кражах зеркал с элитных внедорожников в Советском районе Уфы. Все они произошли в одну ночь, а общий ущерб оценили более чем в ₽1 млн.
Правоохранители просмотрели записи с камер видеонаблюдения, установили личности подозреваемых и задержали их, когда они пытались уехать на своем автомобиле из города. Оба подозреваемых признались в своих преступлениях.
В отношении них следователи открыли уголовные дела. Злоумышленники находятся под стражей, и расследование продолжается.