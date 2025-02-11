Уфимских миллионеров обокрали гастролёры

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Posted 11 февраля, 07:00

Published 11 февраля, 07:00

Modified 11 февраля, 08:42

Updated 11 февраля, 08:42

Элитные внедорожники пострадали от грабителей в Уфе

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11 февраля 2025, 07:00
Фото: 1MI.

Элитные внедорожники пострадали от грабителей в Уфе

В столице Республики Башкортостан полицейские задержали молодых людей, связанных с серией краж зеркал заднего вида у дорогих джипов, сообщает МВД во вторник, 11 февраля.

Подозреваемые — два парня из Свердловской области, возрастом 24 года и 25 лет. Вероятно, похищенные зеркала были отправлены их сообщникам через курьеров для дальнейшей перепродажи.

Дерзкий грабитель задержан в Уфе
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Всего было написано пять заявлений о кражах зеркал с элитных внедорожников в Советском районе Уфы. Все они произошли в одну ночь, а общий ущерб оценили более чем в ₽1 млн.

Правоохранители просмотрели записи с камер видеонаблюдения, установили личности подозреваемых и задержали их, когда они пытались уехать на своем автомобиле из города. Оба подозреваемых признались в своих преступлениях.

В отношении них следователи открыли уголовные дела. Злоумышленники находятся под стражей, и расследование продолжается.

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#Дмитрий Саламатин#Общество#Происшествия#Уголовное дело#Кража#Новости Башкирии#Новости Уфы#Элитный внедорожник
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