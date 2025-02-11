Уфимские врачи получают меньше водителей

Posted 11 февраля, 06:45
Published 11 февраля, 06:45
Modified 11 февраля, 09:50
Updated 11 февраля, 09:50
Наибольшую заработную плату предлагают руководителю группы активных продаж. Ему обещают ежемесячное вознаграждение от ₽129`000, а также премии и полис добровольного медицинского страхования.
На втором месте находится вакансия водителя с правами категории «Е» и годом опыта работы. Планируемая зарплата составляет от ₽100`000 до ₽160`000.
Третью позицию занимает вакансия водителя погрузчика в крупной розничной сети. Кандидатам обещают оплату от ₽100`000 до ₽130`000, а также бесплатные обеды и служебный транспорт для доставки на работу и обратно.
В рейтинг также попала вакансия врача-невролога, работающего в области лечения заболеваний спины. Здесь предлагают зарплату от ₽100`000.
Замыкает список вакансия инженера-геолога с годом опыта. Предлагаемая зарплата составляет от ₽100`000 и включает полис ДМС.
Однако не все врачи, как сообщалось ранее, получают такие деньги. Например, уфимские стоматологи могут похвастаться крупной зарплатой.