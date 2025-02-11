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Posted 11 февраля, 06:45

Published 11 февраля, 06:45

Modified 11 февраля, 09:50

Updated 11 февраля, 09:50

Названы самые доходные вакансии февраля в Уфе

Уфимские врачи получают меньше водителей

11 февраля 2025, 06:45
Фото: 1MI.

Названы самые доходные вакансии февраля в Уфе

SuperJob назвал самые высокооплачиваемые вакансии февраля в столице Республики Башкортостан, говорится в исследовании сервиса во вторник, 11 февраля.

Наибольшую заработную плату предлагают руководителю группы активных продаж. Ему обещают ежемесячное вознаграждение от ₽129`000, а также премии и полис добровольного медицинского страхования.

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На втором месте находится вакансия водителя с правами категории «Е» и годом опыта работы. Планируемая зарплата составляет от ₽100`000 до ₽160`000.

Третью позицию занимает вакансия водителя погрузчика в крупной розничной сети. Кандидатам обещают оплату от ₽100`000 до ₽130`000, а также бесплатные обеды и служебный транспорт для доставки на работу и обратно.

В рейтинг также попала вакансия врача-невролога, работающего в области лечения заболеваний спины. Здесь предлагают зарплату от ₽100`000.

Замыкает список вакансия инженера-геолога с годом опыта. Предлагаемая зарплата составляет от ₽100`000 и включает полис ДМС.

Однако не все врачи, как сообщалось ранее, получают такие деньги. Например, уфимские стоматологи могут похвастаться крупной зарплатой.

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