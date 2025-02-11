mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 11 февраля, 07:05

Published 11 февраля, 07:05

Modified 11 февраля, 08:40

Updated 11 февраля, 08:40

Уфимский вуз лишат коммунальных благ

Уфимских студентов ждёт неприятный сюрприз

11 февраля 2025, 07:05
Фото: 1MI.

Уфимский вуз лишат коммунальных благ

Студентам и преподавателям крупнейшего вуза Уфы придется пережить длительное отключение водоснабжения, сообщает во вторник, 11 февраля, учебный портал УУНИТ.
Куда поступать в Уфе: тотальный гайд по вузам Башкирии
Узнать подробнее

Студентов и преподавателей Уфимского университета науки и технологий (УУНИТ) ждет неприятный сюрприз. На учебном портале вуза появилось сообщение о плановом отключении горячей и холодной воды 13 февраля 2025 года. Причина отключения — плановые работы, проводимые ГУП «Уфаводоканал». Без воды останутся несколько учебных корпусов, расположенных по адресам: ул. К. Маркса, 3/1, 3/ 4, ул. З. Валиди, 32, 32/1, 32а, 32/4, 32/5, 32в.

Отключение продлится с 10:00 до 24:00, то есть большую часть учебного дня. Студентам рекомендуется заранее запастись терпением и не увлекаться напитками.

Как ранее сообщал Mkset, в Башкирии работодатель незаконно уволил сотрудницу, но прокуратура добилась восстановления ее прав и выплаты компенсации.

В Башкирии женщина получила ₽300 тысяч за увольнение
Узнать подробнее
Читайте также:
Число сирот сократили втрое в БашкирииСекретный город Башкирии населили мертвыми душамиВ Башкирии женщина получила ₽300 тысяч за увольнение
#Анжелика Барабаш#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Башкортостан#Отключение воды#Водоснабжение#Россия#Благовещенск#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Студенты#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Октябрьский#Туймазы#Кумертау#Белебей#УУНиТ#Компенсация#Мелеуз#Янаул#Учебный процесс#Работодатель#ГУП Уфаводоканал#Плановые работы
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика