Уфимских студентов ждёт неприятный сюрприз

Студентов и преподавателей Уфимского университета науки и технологий (УУНИТ) ждет неприятный сюрприз. На учебном портале вуза появилось сообщение о плановом отключении горячей и холодной воды 13 февраля 2025 года. Причина отключения — плановые работы, проводимые ГУП «Уфаводоканал». Без воды останутся несколько учебных корпусов, расположенных по адресам: ул. К. Маркса, 3/1, 3/ 4, ул. З. Валиди, 32, 32/1, 32а, 32/4, 32/5, 32в.