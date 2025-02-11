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Posted 11 февраля, 19:17

Published 11 февраля, 19:17

Modified 11 февраля, 19:31

Updated 11 февраля, 19:31

«Салават Юлаев» проиграл матч китайской команде

Уфимские хоккеисты проиграли аутсайдерам сезона

11 февраля 2025, 19:17
Фото: ХКСЮ / Telegram.

«Салават Юлаев» проиграл матч китайской команде

В Мытищах во вторник, 11 февраля, состоялась встреча уфимского клуба «Салават Юлаев» и пекинского «Куньлунь Ред Стар» — обсуждаем итоги игры в среду, 12 февраля.

Матч закончился для «СЮ» поражением со счётом 4:2.

Первые две шайбы голкипер уфимцев пропустил в стартовую двадцатиминутку от Локхарта и Дрозга. Впрочем, уже спустя 20 секунд «Салават» начал отыгрываться — по одной шайбе в ворота китайцев забросили Ян Деннис и Хмелевски. К концу периода счёт на табло удалось сравнять.

Впрочем, вскоре инициативу у «зелёных» снова отобрали. В конце второй двадцатиминутки «Салават» пропустил гол от Звягина, а в третьем периоде успех пекинского клуба закрепил четвёртым голом Кайл Ро.

Отметим, что в этом сезоне «Куньлунь» отмечался не самыми лучшими результатами. Так, им принадлежала рекордная серия поражений из семи подряд неудачных матчей.

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Сказаться на результате уфимцев, вероятно, могла временная потеря их капитана Григория Панина. Тот получил серьёзную травму в одну из игр и сейчас проходит курс реабилитации.

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