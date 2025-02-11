Уфимские хоккеисты проиграли аутсайдерам сезона

Первые две шайбы голкипер уфимцев пропустил в стартовую двадцатиминутку от Локхарта и Дрозга. Впрочем, уже спустя 20 секунд «Салават» начал отыгрываться — по одной шайбе в ворота китайцев забросили Ян Деннис и Хмелевски. К концу периода счёт на табло удалось сравнять.