Уфимские хоккеисты проиграли аутсайдерам сезона

Posted 11 февраля, 19:17
Published 11 февраля, 19:17
Modified 11 февраля, 19:31
Updated 11 февраля, 19:31
Матч закончился для «СЮ» поражением со счётом 4:2.
Первые две шайбы голкипер уфимцев пропустил в стартовую двадцатиминутку от Локхарта и Дрозга. Впрочем, уже спустя 20 секунд «Салават» начал отыгрываться — по одной шайбе в ворота китайцев забросили Ян Деннис и Хмелевски. К концу периода счёт на табло удалось сравнять.
Впрочем, вскоре инициативу у «зелёных» снова отобрали. В конце второй двадцатиминутки «Салават» пропустил гол от Звягина, а в третьем периоде успех пекинского клуба закрепил четвёртым голом Кайл Ро.
Отметим, что в этом сезоне «Куньлунь» отмечался не самыми лучшими результатами. Так, им принадлежала рекордная серия поражений из семи подряд неудачных матчей.
Сказаться на результате уфимцев, вероятно, могла временная потеря их капитана Григория Панина. Тот получил серьёзную травму в одну из игр и сейчас проходит курс реабилитации.