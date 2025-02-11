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Posted 11 февраля, 19:07

Published 11 февраля, 19:07

Modified 11 февраля, 19:33

Updated 11 февраля, 19:33

В Уфе определили границы «Городской управы» XIX века

Уфимская мэрия стала достоянием культуры

11 февраля 2025, 19:07
Фото: Башкультнаследие.

В Уфе определили границы «Городской управы» XIX века

Власти Башкирии формально уточнили границы здания бывшей городской управы, гласит соответствующий документ, изученный Mkset в среду, 12 февраля.

Речь идёт о здании на Коммунистической, 51 в столице Республики Башкортостан. Объект входит в целый комплекс зданий, относящийся к памятнику архитектуры XIX века.

В свежем документе Башкультнаследия описаны характеристики постройки и её границы. Обозначено в приказе также то, что на утверждённой территории запрещается вести капитальное строительство, любые работы (кроме тех, что направлены на сохранение памятника) и противоречащую требованиям обеспечения сохранности объекта хозяйственную деятельность.

Здание на Коммунистической, 41, когда-то относилось к городской управе. Это орган городского самоуправления, существовавший в Российской империи с 1870 года и до Гражданской войны. Должность председателя управы же называлась городской голова. С 1870 по 1917 годы в Уфе сменилось 12 градоначальников.

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Ранее Mkset сообщал о том, что в Уфе стал приходить в упадок дом 1948 года постройки.

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