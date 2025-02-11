Уфимская мэрия стала достоянием культуры

В свежем документе Башкультнаследия описаны характеристики постройки и её границы. Обозначено в приказе также то, что на утверждённой территории запрещается вести капитальное строительство, любые работы (кроме тех, что направлены на сохранение памятника) и противоречащую требованиям обеспечения сохранности объекта хозяйственную деятельность.