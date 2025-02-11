Уфимская мэрия стала достоянием культуры

Posted 11 февраля, 19:07
Published 11 февраля, 19:07
Modified 11 февраля, 19:33
Updated 11 февраля, 19:33
Речь идёт о здании на Коммунистической, 51 в столице Республики Башкортостан. Объект входит в целый комплекс зданий, относящийся к памятнику архитектуры XIX века.
В свежем документе Башкультнаследия описаны характеристики постройки и её границы. Обозначено в приказе также то, что на утверждённой территории запрещается вести капитальное строительство, любые работы (кроме тех, что направлены на сохранение памятника) и противоречащую требованиям обеспечения сохранности объекта хозяйственную деятельность.
Здание на Коммунистической, 41, когда-то относилось к городской управе. Это орган городского самоуправления, существовавший в Российской империи с 1870 года и до Гражданской войны. Должность председателя управы же называлась городской голова. С 1870 по 1917 годы в Уфе сменилось 12 градоначальников.