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Posted 11 февраля, 17:47

Published 11 февраля, 17:47

Modified 11 февраля, 17:49

Updated 11 февраля, 17:49

Уфимка шиковала за счет двойника из Питера

Уфимка шиковала за счет двойника из Питера

11 февраля 2025, 17:47
Фото: Изображение Midjourney.
Жительница Санкт-Петербурга попала в цифровую ловушку и под пристальное внимание долговых агентов, сообщает во вторник, 11 февраля, прокуратура Северной Пальмиры.

Молодая жительница Петродворцового района Санкт-Петербурга стала заложницей века цифровизации и однажды утром проснулась должницей. Её счета арестовали судебные приставы. Девушке вменяли в ответственность то, что она задолжала ₽80`000, но у 23-летней петербурженки никогда не было таких кредитов и долгов. Внезапная нарушительница гражданских финансовых правоотношений обратилась за защитой своих интересов в прокуратуру Санкт-Петербурга. Проверка выяснила удивительное.

— Оказалось, что в Республике Башкортостан живет ровесница и полная тезка заявительницы. У девушек одинаковые ФИО и даты рождения, поэтому система запуталась и начала взыскания и штрафные мероприятия в отношении петербурженки. После внимания со стороны прокуратуры в документы исполнительного производства в отношении реальной должницы были внесены изменения, — сообщили в прокуратуре Санкт-Петербурга.

Ошибочно списанные со счетов девушки деньги вернули.

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Напомним, в Башкирии возбудили уголовное дело, связанное с хищениями при строительстве федеральной трассы М12.

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