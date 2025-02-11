Уфимка шиковала за счет двойника из Питера

Posted 11 февраля, 17:47
Published 11 февраля, 17:47
Modified 11 февраля, 17:49
Updated 11 февраля, 17:49
Молодая жительница Петродворцового района Санкт-Петербурга стала заложницей века цифровизации и однажды утром проснулась должницей. Её счета арестовали судебные приставы. Девушке вменяли в ответственность то, что она задолжала ₽80`000, но у 23-летней петербурженки никогда не было таких кредитов и долгов. Внезапная нарушительница гражданских финансовых правоотношений обратилась за защитой своих интересов в прокуратуру Санкт-Петербурга. Проверка выяснила удивительное.
— Оказалось, что в Республике Башкортостан живет ровесница и полная тезка заявительницы. У девушек одинаковые ФИО и даты рождения, поэтому система запуталась и начала взыскания и штрафные мероприятия в отношении петербурженки. После внимания со стороны прокуратуры в документы исполнительного производства в отношении реальной должницы были внесены изменения, — сообщили в прокуратуре Санкт-Петербурга.
Ошибочно списанные со счетов девушки деньги вернули.
Напомним, в Башкирии возбудили уголовное дело, связанное с хищениями при строительстве федеральной трассы М12.