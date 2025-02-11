Уфимка шиковала за счет двойника из Питера

Молодая жительница Петродворцового района Санкт-Петербурга стала заложницей века цифровизации и однажды утром проснулась должницей. Её счета арестовали судебные приставы. Девушке вменяли в ответственность то, что она задолжала ₽80`000, но у 23-летней петербурженки никогда не было таких кредитов и долгов. Внезапная нарушительница гражданских финансовых правоотношений обратилась за защитой своих интересов в прокуратуру Санкт-Петербурга. Проверка выяснила удивительное.