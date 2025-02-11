Похудевшая почти на 40 кг уфимка идет на рекорд красоты — смотрим её фото

Среди интересов Светланы: хореография, фотография, живопись и моделинг. В 2019 году, после похудения на 38 кг, она получила свой первый титул — «Мисс Бикини Уфа». Светлана ведет здоровый образ жизни, является призером чемпионатов по танцу живота, занимается благотворительностью и волонтерской деятельностью. Кроме того, она консультирует начинающих инвесторов и обучает финансовой грамотности.