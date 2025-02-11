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Posted 11 февраля, 05:38

Published 11 февраля, 05:38

Modified 11 февраля, 08:58

Updated 11 февраля, 08:58

Уфимка стала первой красавицей Востока

Похудевшая почти на 40 кг уфимка идет на рекорд красоты — смотрим её фото

11 февраля 2025, 05:38
Фото: FreePik.

Уфимка стала первой красавицей Востока

Светлана Шевцова, многократная победительница российских конкурсов красоты, продолжает пополнять свою внушительную коллекцию титулов.

Девушка, известная своими многочисленными победами в конкурсах красоты, вновь оказалась в центре внимания. На этот раз красотка завоевала свой 40-й титул, став «Восточной принцессой России». Светлана, уроженка башкирского села Кандры-Куль, отмечает, что тщательно подходит к выбору мероприятий, в которых участвует.

Среди интересов Светланы: хореография, фотография, живопись и моделинг. В 2019 году, после похудения на 38 кг, она получила свой первый титул — «Мисс Бикини Уфа». Светлана ведет здоровый образ жизни, является призером чемпионатов по танцу живота, занимается благотворительностью и волонтерской деятельностью. Кроме того, она консультирует начинающих инвесторов и обучает финансовой грамотности.

Фото: Светлана Шевцова

В 2023 году Светлана Шевцова стала победительницей Всероссийского конкурса «Хрустальная Корона России», а также обладательницей титулов Mrs Supermodel World Peace 2021 (Сингапур), Mrs Eurasia World Peace 2021 (Сингапур) и Миссис Россия 2023.

Как ранее сообщал Mkset, жительница Туймазинского района Ильгиза Калимуллина отметила свой столетний юбилей.

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