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Posted 11 февраля, 16:23

Published 11 февраля, 16:23

Modified 11 февраля, 16:33

Updated 11 февраля, 16:33

Уфимца осудят за хищение ₽1 млн

Уфимец таскал с работы каждый гвоздь

11 февраля 2025, 16:23
Фото: 1MI.

Уфимца осудят за хищение ₽1 млн

Работника автосервиса в башкирской столице обвинили в масштабных присвоениях и растрате, сообщает прокуратура Республики Башкортостан во вторник, 11 февраля.

Мужчина работал в сервисе менеджером. В тайне от начальства он долгое время воровал часть выручки по нехитрой схеме — продавал клиентам запчасти или оказывал услуги по полной цене, а в отчёты вносил сведения о том, что якобы делал покупателям скидки. Разницу ушлый автомеханик клал себе в карман.

Несмотря на всю безупречность плана, в конце концов обо всём узнало начальство. Посчитав убытки, вышло, что ненадёжный сотрудник успел похитить ₽1 млн. Руководство предприятия написало заявление в правоохранительные органы.

Свою вину злоумышленник так и не признал. Его дело рассмотрит Советский райсуд Уфы.

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