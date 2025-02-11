Уфимец таскал с работы каждый гвоздь

Мужчина работал в сервисе менеджером. В тайне от начальства он долгое время воровал часть выручки по нехитрой схеме — продавал клиентам запчасти или оказывал услуги по полной цене, а в отчёты вносил сведения о том, что якобы делал покупателям скидки. Разницу ушлый автомеханик клал себе в карман.