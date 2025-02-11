Уфимец таскал с работы каждый гвоздь

Posted 11 февраля, 16:23
Published 11 февраля, 16:23
Modified 11 февраля, 16:33
Updated 11 февраля, 16:33
Мужчина работал в сервисе менеджером. В тайне от начальства он долгое время воровал часть выручки по нехитрой схеме — продавал клиентам запчасти или оказывал услуги по полной цене, а в отчёты вносил сведения о том, что якобы делал покупателям скидки. Разницу ушлый автомеханик клал себе в карман.
Несмотря на всю безупречность плана, в конце концов обо всём узнало начальство. Посчитав убытки, вышло, что ненадёжный сотрудник успел похитить ₽1 млн. Руководство предприятия написало заявление в правоохранительные органы.
Свою вину злоумышленник так и не признал. Его дело рассмотрит Советский райсуд Уфы.
Ранее Mkset сообщал о том, что в Башкирии рабочим, строившим федеральную трассу, недоплатили сотни миллионов рублей.