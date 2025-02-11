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Posted 11 февраля, 05:37

Published 11 февраля, 05:37

Modified 11 февраля, 09:00

Updated 11 февраля, 09:00

Нарушения при уборке снега нашли в Уфе

Уфимец донёс на бездельников в ЖКХ

11 февраля 2025, 05:37
Фото: 1MI.

Нарушения при уборке снега нашли в Уфе

Дорожные службы решили поберечь силы и немного схалтурить, но не тут-то было — от зоркого взгляда уфимца им скрыться не удалось. Кадры «поимки с поличным» публикуют в Telegram-каналах во вторник, 11 февраля.

На записи, сделанной горожанином, видно, как коммунальщики скребут снеговыми лопатами по голому льду, а другая часть неспеша идёт по дороге. Со слов автора, снят ролик был на улице Вологодской в Черниковке.

Видео: bdtprb / Telegram.

Мнения пользователей соцсетей разделились. Кто-то принялся вслед за оператором осуждать «нерадивых» коммунальщиков.

— ЖЭУ делает вид, что платит, рабочие делают вид, что работают! — резюмировал Салават Д.
— Сейчас ещё фотки загрузят о проделанной работе, — иронизирует Руслан И.

Другие же справедливо заметили, что по видео неясно, действительно ли они отлынивают от работы, либо же дело в чём-то другом.

— Скорее где-то рядом работает трактор и они идут на комплексную уборку в соседний двор, вашего двора на сегодня в графике, возможно, нет, — поделилась своей версией Эльза Н.
— Передислокация с одного объекта на другой! Так что ничего интересного, расходимся! — добавил анонимный пользователь.
— А что они должны сделать? На дороге лёд, лопатами его не уберешь. Дорога заставлена, трактор не загонишь, — рассудил Константин Г.
Уфимские чиновники вышли на скользкую дорожку
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