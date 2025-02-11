Уфимец донёс на бездельников в ЖКХ

Нарушения при уборке снега нашли в Уфе

Дорожные службы решили поберечь силы и немного схалтурить, но не тут-то было — от зоркого взгляда уфимца им скрыться не удалось. Кадры «поимки с поличным» публикуют в Telegram-каналах во вторник, 11 февраля.