Уфимец донёс на бездельников в ЖКХ

Posted 11 февраля, 05:37
Published 11 февраля, 05:37
Modified 11 февраля, 09:00
Updated 11 февраля, 09:00
На записи, сделанной горожанином, видно, как коммунальщики скребут снеговыми лопатами по голому льду, а другая часть неспеша идёт по дороге. Со слов автора, снят ролик был на улице Вологодской в Черниковке.
Мнения пользователей соцсетей разделились. Кто-то принялся вслед за оператором осуждать «нерадивых» коммунальщиков.
— ЖЭУ делает вид, что платит, рабочие делают вид, что работают! — резюмировал Салават Д.
— Сейчас ещё фотки загрузят о проделанной работе, — иронизирует Руслан И.
Другие же справедливо заметили, что по видео неясно, действительно ли они отлынивают от работы, либо же дело в чём-то другом.
— Скорее где-то рядом работает трактор и они идут на комплексную уборку в соседний двор, вашего двора на сегодня в графике, возможно, нет, — поделилась своей версией Эльза Н.
— Передислокация с одного объекта на другой! Так что ничего интересного, расходимся! — добавил анонимный пользователь.
— А что они должны сделать? На дороге лёд, лопатами его не уберешь. Дорога заставлена, трактор не загонишь, — рассудил Константин Г.