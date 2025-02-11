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Posted 11 февраля, 07:42

Published 11 февраля, 07:42

Modified 11 февраля, 08:20

Updated 11 февраля, 08:20

Уфа встанет в пробках

Уфа встанет в пробках

11 февраля 2025, 07:42
Фото: 1MI.
Масштабный проект по модернизации водоснабжения и канализации приведет к серьезным ограничениям движения в Демском районе Уфы, предупреждает во вторник, 11 февраля, администрация города.

Автомобилистам Уфы стоит приготовиться к серьезным затруднениям в движении по улице Дагестанской в Демском районе. В связи с реализацией масштабного проекта по модернизации водоснабжения и канализации южной части города, здесь вводятся временные ограничения. Самые серьезные перекрытия ожидаются в период с 13 по 16 февраля, когда будет полностью перекрыта проезжая часть на перекрестке улиц Дагестанской и Исследователей.

В дальнейшем ограничения будут вводиться поэтапно, с закрытием двух полос дороги с четной стороны:

  • С 16 февраля по 19 марта — от дома по ул. Дагестанской, 16 до съезда на ул. Рашита Нигмати
  • С 19 марта по 9 апреля — от съезда на ул. Рашита Нигмати и до ул. Дагестанской, 12
  • С 9 апреля по 27 мая — от ул. Дагестанской, 12 до перекрестка с ул. Мечтателей

Кроме того, с 27 мая по 10 июня планируется полное перекрытие перекрестка Дагестанская — Мечтателей и съезда на улицу Мечтателей.

Фото: Администрация Уфы

Как ранее сообщал Mkset, студентам и преподавателям крупнейшего вуза Уфы придется пережить длительное отключение водоснабжения.

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