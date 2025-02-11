Уфа встанет в пробках

Posted 11 февраля, 07:42
Published 11 февраля, 07:42
Modified 11 февраля, 08:20
Updated 11 февраля, 08:20
Автомобилистам Уфы стоит приготовиться к серьезным затруднениям в движении по улице Дагестанской в Демском районе. В связи с реализацией масштабного проекта по модернизации водоснабжения и канализации южной части города, здесь вводятся временные ограничения. Самые серьезные перекрытия ожидаются в период с 13 по 16 февраля, когда будет полностью перекрыта проезжая часть на перекрестке улиц Дагестанской и Исследователей.
В дальнейшем ограничения будут вводиться поэтапно, с закрытием двух полос дороги с четной стороны:
Кроме того, с 27 мая по 10 июня планируется полное перекрытие перекрестка Дагестанская — Мечтателей и съезда на улицу Мечтателей.
Как ранее сообщал Mkset, студентам и преподавателям крупнейшего вуза Уфы придется пережить длительное отключение водоснабжения.