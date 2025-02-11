Уфа встанет в пробках

Автомобилистам Уфы стоит приготовиться к серьезным затруднениям в движении по улице Дагестанской в Демском районе. В связи с реализацией масштабного проекта по модернизации водоснабжения и канализации южной части города, здесь вводятся временные ограничения. Самые серьезные перекрытия ожидаются в период с 13 по 16 февраля, когда будет полностью перекрыта проезжая часть на перекрестке улиц Дагестанской и Исследователей.