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Posted 11 февраля, 05:53

Published 11 февраля, 05:53

Modified 11 февраля, 08:57

Updated 11 февраля, 08:57

Боец из Башкирии получил награду от командующего группировкой «Восток»

Участник СВО из Башкирии пишет репортажи между боями

11 февраля 2025, 05:53
Фото: Алексей Пальчинский / Telegram.

Боец из Башкирии получил награду от командующего группировкой «Восток»

О талантливом земляке во вторник, 11 февраля, рассказал глава Октябрьского Алексей Пальчинский.

Военнослужащий с позывным Артист был мобилизован в 2022 году. В мирной жизни он занимался организацией концертов, а также писал стихи и песни. На передовой он решил продолжать реализовывать свои умения. Так, в зоне СВО он занялся изданием фронтовых армейских газет.

За «достижения в области развития военной истории» Артиста наградили благодарственным письмом от генерал-лейтенанта Андрея Иванаева, командующего группировкой войск «Восток».

Боец из Башкирии тренирует детей на СВО
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Ранее Mkset рассказывал о бойце из Башкирии с позывным Учитель, который стал детским тренером в Запорожской области. Вместо отпуска бывший педагог занимается с детьми баскетболом.

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