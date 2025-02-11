Участник СВО из Башкирии пишет репортажи между боями

Военнослужащий с позывным Артист был мобилизован в 2022 году. В мирной жизни он занимался организацией концертов, а также писал стихи и песни. На передовой он решил продолжать реализовывать свои умения. Так, в зоне СВО он занялся изданием фронтовых армейских газет.