Участник СВО из Башкирии пишет репортажи между боями

Posted 11 февраля, 05:53
Published 11 февраля, 05:53
Modified 11 февраля, 08:57
Updated 11 февраля, 08:57
Военнослужащий с позывным Артист был мобилизован в 2022 году. В мирной жизни он занимался организацией концертов, а также писал стихи и песни. На передовой он решил продолжать реализовывать свои умения. Так, в зоне СВО он занялся изданием фронтовых армейских газет.
За «достижения в области развития военной истории» Артиста наградили благодарственным письмом от генерал-лейтенанта Андрея Иванаева, командующего группировкой войск «Восток».
Ранее Mkset рассказывал о бойце из Башкирии с позывным Учитель, который стал детским тренером в Запорожской области. Вместо отпуска бывший педагог занимается с детьми баскетболом.