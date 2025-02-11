Цифры удивляют: названа средняя зарплата в Башкирии

Posted 11 февраля, 05:37
Published 11 февраля, 05:37
Modified 11 февраля, 09:04
Updated 11 февраля, 09:04
Если сравнивать с таким же периодом 2023 года, то она выросла на 17,6%.
Больше всего по опубликованным данным зарабатывают люди, трудящиеся в сфере производства кокса и нефтепродуктов — ₽109`823. Меньше всего получают сотрудники сферы производства кожи и изделий из неё — в среднем ₽27`811.
В сельском хозяйстве и лесоводстве средние зарплаты обозначены в пределах ₽46`000, в строительстве они достигают почти ₽68`000. Добытчики полезных ископаемых могут получить ₽102`388.
Ранее Mkset сообщал о фирмах в столице Республике Башкортостан, которые предлагают свои новым сотрудникам поистине колоссальные зарплаты.