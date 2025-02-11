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Posted 11 февраля, 05:37

Published 11 февраля, 05:37

Modified 11 февраля, 09:04

Updated 11 февраля, 09:04

Средняя зарплата в Башкирии превысила ₽65`000

Цифры удивляют: названа средняя зарплата в Башкирии

11 февраля 2025, 05:37
Фото: 1MI.

Средняя зарплата в Башкирии превысила ₽65`000

Сюжет
Производство
Среднемесячная зарплата в регионе за первые 11 месяцев прошлого года достигла ₽65`325, сообщает Башстат во вторник, 11 февраля.

Если сравнивать с таким же периодом 2023 года, то она выросла на 17,6%.

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Больше всего по опубликованным данным зарабатывают люди, трудящиеся в сфере производства кокса и нефтепродуктов — ₽109`823. Меньше всего получают сотрудники сферы производства кожи и изделий из неё — в среднем ₽27`811.

В сельском хозяйстве и лесоводстве средние зарплаты обозначены в пределах ₽46`000, в строительстве они достигают почти ₽68`000. Добытчики полезных ископаемых могут получить ₽102`388.

Ранее Mkset сообщал о фирмах в столице Республике Башкортостан, которые предлагают свои новым сотрудникам поистине колоссальные зарплаты.

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