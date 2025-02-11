Цены на продукты в Башкирии взлетели

Не обошло стороной подорожание и алкогольную продукцию. Литр водки прибавил в цене 6,3% и теперь стоит в среднем ₽804,58. Замыкает тройку лидеров роста цен картофель, подорожавший на 6,1% до ₽49,89 за килограмм. Помимо этого, выросли цены на яблоки (на 5,5%, до ₽128,01), морковь (на 4,6%, до ₽36,5), макароны (на 4,3%, до ₽85,41) и репчатый лук (на 3,5%, до ₽46,71).