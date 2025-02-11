Цены на продукты в Башкирии взлетели

Posted 11 февраля, 07:25
Published 11 февраля, 07:25
Modified 11 февраля, 08:34
Updated 11 февраля, 08:34
В Башкирии с начала 2025 года заметно выросли цены на ряд продовольственных товаров, заставляя жителей пересматривать свои потребительские привычки. Лидером подорожания стала белокочанная капуста, цена которой взлетела на 7,9%, достигнув в среднем ₽44,38 за килограмм.
Не обошло стороной подорожание и алкогольную продукцию. Литр водки прибавил в цене 6,3% и теперь стоит в среднем ₽804,58. Замыкает тройку лидеров роста цен картофель, подорожавший на 6,1% до ₽49,89 за килограмм. Помимо этого, выросли цены на яблоки (на 5,5%, до ₽128,01), морковь (на 4,6%, до ₽36,5), макароны (на 4,3%, до ₽85,41) и репчатый лук (на 3,5%, до ₽46,71).
Почему растут цены? Mkset обратился за комментарием к экономисту Анне Павловой.
— Рост цен на продовольствие в начале года — довольно типичная ситуация. Это связано с несколькими факторами. Во-первых, сказывается сезонность — запасы овощей и фруктов, собранные осенью, постепенно истощаются, а новые поставки еще не начались. Во-вторых, на цены влияют затраты на хранение и транспортировку продукции. Что касается водки, то здесь свою роль играют повышение акцизов и стремление производителей компенсировать свои издержки, — объясняет Анна.
По прогнозам эксперта, в ближайшие месяцы цены на некоторые продукты могут продолжить расти, однако существенного скачка ожидать не стоит.
Как ранее сообщал Mkset, Центр занятости Башкирии напомнил суммы выплат на 2025 год для жителей региона, не имеющих работы и заработка.