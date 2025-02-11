Цены на бензин выросли в Башкирии

Posted 10 февраля, 21:29
Published 10 февраля, 21:29
Modified 10 февраля, 21:31
Updated 10 февраля, 21:31
Так, среди 85 субъектов РФ, попавших в выборку, Башкортостан занял 38 место. На чистую зарплату среднестатистического жителя Республики можно купить 1046 литров бензина марки АИ-92. К декабрю 2024 года, напомним, этот вид топлива стоил ₽54,09. Это на 9,5% выше, чем в конце 2023 года.
Для сравнения, Республика Татарстан оказалась на 26 месте. Там на среднюю зарплату можно позволить себе уже 1188 литров. Литр АИ-92 на заправках РТ в среднем стоил ₽52,86, а за год его цена подскочила на 7,3%.
Между тем ранее, как сообщал Mkset, в Башкортостане впервые за очень долгое время зафиксировали небольшое падение цен на бензин.