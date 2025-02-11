Царь-рыбу выловили в Башкирии

Posted 11 февраля, 04:08
Published 11 февраля, 04:08
Modified 11 февраля, 09:36
Updated 11 февраля, 09:36
Виктор Уваров положил рыбу на весы, и они показали 15,5 кг. Мужчина вытаскивал гиганта полтора часа — в этот раз, в отличие от трёх предыдущих, леска не подвела. Возможно, всему виной погода, поэтому рыба немного вялая и почти не сопротивлялась.
Стаж рыболовства мужчины превышает 45 лет. Раньше он даже устраивал соревнования по ловле. В основном мужчине нравится зимняя рыбалка.
Улов местный житель уже раздал близким, но и про себя не забыл — сделал фото на память с Царь-рыбой.
Ранее Mkset публиковал подборку лучших фотографий дикой природы. Среди них, к примеру, было фото со сражением рыб. Также в объектив попали красавцы-дельфины, плывущие большой стаей.