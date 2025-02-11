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Posted 11 февраля, 04:08

Published 11 февраля, 04:08

Modified 11 февраля, 09:36

Updated 11 февраля, 09:36

Житель Башкирии поймал огромную щуку

Царь-рыбу выловили в Башкирии

11 февраля 2025, 04:08
Фото: «Аскинская новь».

Житель Башкирии поймал огромную щуку

Житель деревни Любимовка Аскинского района поймал щуку-рекордсмена, сообщает местное издание «Аскинская новь» во вторник, 11 февраля.

Виктор Уваров положил рыбу на весы, и они показали 15,5 кг. Мужчина вытаскивал гиганта полтора часа — в этот раз, в отличие от трёх предыдущих, леска не подвела. Возможно, всему виной погода, поэтому рыба немного вялая и почти не сопротивлялась.

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Стаж рыболовства мужчины превышает 45 лет. Раньше он даже устраивал соревнования по ловле. В основном мужчине нравится зимняя рыбалка.

Улов местный житель уже раздал близким, но и про себя не забыл — сделал фото на память с Царь-рыбой.

Ранее Mkset публиковал подборку лучших фотографий дикой природы. Среди них, к примеру, было фото со сражением рыб. Также в объектив попали красавцы-дельфины, плывущие большой стаей.

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