Царь-рыбу выловили в Башкирии

Виктор Уваров положил рыбу на весы, и они показали 15,5 кг. Мужчина вытаскивал гиганта полтора часа — в этот раз, в отличие от трёх предыдущих, леска не подвела. Возможно, всему виной погода, поэтому рыба немного вялая и почти не сопротивлялась.