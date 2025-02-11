План перемирия России и Украины по завершению СВО утёк из офиса Трампа

Так, по данным издания Daily Mail, Трамп намерен добиться от Украины прекращения огня к Пасхе. Ее христиане празднуют в апреле. Перемирие России и Украины начнется с вывода войск Зеленского с территории Курской области, а также отказа Украины от намерений вступить в НАТО и притязаний на присоединенные России регионы. Переговоры России и Украины по окончанию СВО должны начаться в феврале 2025 года с телефонного разговора между лидерами государств. Датой конца СВО Daily Mail называет 9 мая. В этот день России и ее союзники по Второй мировой войне будут праздновать 80-летие Победы в ВОВ.