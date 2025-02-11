План перемирия России и Украины по завершению СВО утёк из офиса Трампа

Posted 11 февраля, 11:20
Published 11 февраля, 11:20
Modified 11 февраля, 14:10
Updated 11 февраля, 14:10
Президент США Дональд Трамп в прямом эфире Fox News сообщил, что Соединённые Штаты Америки предоставили Украине финансовую помощь в размере более 300 миллиардов долларов, в то время как европейские страны выделили около 100 миллиардов долларов. Теперь глава государства намерен вернуть эти средства в натуральном выражении — полезными ископаемыми Украины, то есть получить под контроль ее земли.
— Я сообщил им, что хочу получить эквивалент 500 миллиардов долларов в виде редкоземельных металлов, и они, по сути, согласились на это. Так что, по крайней мере, мы не будем выглядеть глупо. Иначе мы бы выглядели глупо, — заявил президент США Трамп. — Они могут заключить соглашение. Они могут не прийти к соглашению. Возможно, они станут гражданами России, а может быть, и нет. Однако все средства, которые мы израсходовали, я намерен вернуть.
Ранее президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп высказывал намерение заключить с Украиной соглашение о сотрудничестве в области разработки месторождений полезных ископаемых на сумму в 500 миллионов долларов. Однако за непродолжительный период времени эта сумма возросла в тысячу раз.
Тем временем над ситуацией задумались военные аналитики.
— Помните, сколько мы были должны Соединённым Штатам после Великой Отечественной войны? Полагаю, эти цифры были взяты с потолка. Мы выплачивали долг. Аналогично, Украина будет платить за то, что подпишет. Думаю, сейчас Америка просто купила часть территории Украины, а какая именно — скоро узнаем, — пишут в канале «Мужик из 90-х».
Тем временем издание The Guardian пишет, что президент США Дональд Трамп может изменить свою позицию в отношении поддержки Украины и её интересов. Это может произойти, если Киев будет настаивать на своей позиции в ходе переговоров по миру с Россией или если Трамп поймёт, что не сможет добиться прекращения боевых действий со стороны России с помощью санкций.
Также предполагается, что ситуация может усугубиться, если Россия начнёт успешное наступление во время переговоров или если президент Путин не примет условия, предложенные Трампом. Это поставит американского лидера в затруднительное положение и может вынудить его отказаться от участия в переговорах для сохранения своей репутации.
Напомним, ранее в Сети появился план Трампа по завершению СВО и перемирию России и Украины. В нём были указаны конкретные данные, когда кончится СВО.
Так, по данным издания Daily Mail, Трамп намерен добиться от Украины прекращения огня к Пасхе. Ее христиане празднуют в апреле. Перемирие России и Украины начнется с вывода войск Зеленского с территории Курской области, а также отказа Украины от намерений вступить в НАТО и притязаний на присоединенные России регионы. Переговоры России и Украины по окончанию СВО должны начаться в феврале 2025 года с телефонного разговора между лидерами государств. Датой конца СВО Daily Mail называет 9 мая. В этот день России и ее союзники по Второй мировой войне будут праздновать 80-летие Победы в ВОВ.