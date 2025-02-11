Старинный дом в Уфе превращается в пыль

Вот и на этот раз полного капремонта власти не обещают. Издание, ссылаясь на администрацию Калининского района, сообщает, что в 2025 году планируется только ещё один ремонт фасада. Все недочёты власти обещают исправить. При этом чиновники указали на то, что работы согласованы с жильцами квартир, однако уфимка заявила, якобы о подобных планах она слышит впервые.