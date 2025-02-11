Старинный дом в Уфе превращается в пыль

Posted 11 февраля, 18:12
Published 11 февраля, 18:12
Modified 11 февраля, 19:36
Updated 11 февраля, 19:36
Бить тревогу начали владельцы квартир в здании по Первомайской, 34 в Уфе. Жильцы показали кадры, на которых видно, что у дома начала частично обрушаться кирпичная кладка. От этого местами повреждаются оконные рамы.
— Мы живем и видим, как стены распадаются на кирпичи, — цитирует UTV уфимку.
По данным из открытых источников, здание было построено в 1948 году. Аварийным здание не признано, следовательно, расселять его в ближайшее время точно никто не будет. Несмотря на жалобы жильцов, по бумагам дом якобы является полностью исправным.
Как указано на сайте МинЖКХ, в последний раз частичный ремонт здание видело в 2016 году — тогда коммунальщики чинили системы электроснабжения, фасад и крышу. До этого, в 2007 году, велись работы по ремонту водопровода.
Вот и на этот раз полного капремонта власти не обещают. Издание, ссылаясь на администрацию Калининского района, сообщает, что в 2025 году планируется только ещё один ремонт фасада. Все недочёты власти обещают исправить. При этом чиновники указали на то, что работы согласованы с жильцами квартир, однако уфимка заявила, якобы о подобных планах она слышит впервые.
Ранее Mkset сообщал о том, что власти Уфы начали массово сдавать в аренду частникам подвалы советских многоэтажек.