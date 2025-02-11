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Posted 11 февраля, 18:12

Published 11 февраля, 18:12

Modified 11 февраля, 19:36

Updated 11 февраля, 19:36

В Уфе начал рассыпаться фасад многоэтажки

Старинный дом в Уфе превращается в пыль

11 февраля 2025, 18:12
Фото: Яндекс Карты.

В Уфе начал рассыпаться фасад многоэтажки

Жильцы трёхэтажки в уфимской Черниковке умоляют властей расселить их дом, сообщает UTV во вторник, 11 февраля.

Бить тревогу начали владельцы квартир в здании по Первомайской, 34 в Уфе. Жильцы показали кадры, на которых видно, что у дома начала частично обрушаться кирпичная кладка. От этого местами повреждаются оконные рамы.

— Мы живем и видим, как стены распадаются на кирпичи, — цитирует UTV уфимку.

По данным из открытых источников, здание было построено в 1948 году. Аварийным здание не признано, следовательно, расселять его в ближайшее время точно никто не будет. Несмотря на жалобы жильцов, по бумагам дом якобы является полностью исправным.

Как указано на сайте МинЖКХ, в последний раз частичный ремонт здание видело в 2016 году — тогда коммунальщики чинили системы электроснабжения, фасад и крышу. До этого, в 2007 году, велись работы по ремонту водопровода.

Вот и на этот раз полного капремонта власти не обещают. Издание, ссылаясь на администрацию Калининского района, сообщает, что в 2025 году планируется только ещё один ремонт фасада. Все недочёты власти обещают исправить. При этом чиновники указали на то, что работы согласованы с жильцами квартир, однако уфимка заявила, якобы о подобных планах она слышит впервые.

Фото: UTV
Уфа хочет озолотиться на подвалах
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Ранее Mkset сообщал о том, что власти Уфы начали массово сдавать в аренду частникам подвалы советских многоэтажек.

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