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Posted 11 февраля, 20:14

Published 11 февраля, 20:14

Modified 12 февраля, 10:13

Updated 12 февраля, 10:13

В воздухе Башкири нашли опасные вещества

Смрад в Башкирии превышает все нормы

11 февраля 2025, 20:14
Фото: 1MI.

В воздухе Башкири нашли опасные вещества

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Экология
Mkset в среду, 12 февраля, изучил показатели мониторинга воздуха в Башкортостане, опубликованные региональным Управлением госаналитического контроля.

Специалисты отобрали на различных пунктах в Стерлитамаке, Салавате и Уфе пробы воздуха для оценки его качества. Во вторник, 11 февраля, на большинстве постов опасных концентраций замечено не было.

Самые высокие количества веществ наблюдались у оксида углерода, сернистого газа, сероводорода, бензола и толуола. Это одни из самых распространённых загрязнителей в городской местности, которые связаны с промышленностью и транспортом, а также свалками.

Единственный пост, где зафиксировали превышения предельно допустимых концентраций веществ в воздухе — Стерлитамак, улица Фурманова. Норме не соответствовали оксид углерода и винилхлорид, однако от опасных значений они были далеки.

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Ранее Mkset сообщал о том, что в Башкирии решили провести интродукцию ещё одной партии нетипичного для региона вида.

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