Смрад в Башкирии превышает все нормы

Posted 11 февраля, 20:14
Published 11 февраля, 20:14
Modified 12 февраля, 10:13
Updated 12 февраля, 10:13
Специалисты отобрали на различных пунктах в Стерлитамаке, Салавате и Уфе пробы воздуха для оценки его качества. Во вторник, 11 февраля, на большинстве постов опасных концентраций замечено не было.
Самые высокие количества веществ наблюдались у оксида углерода, сернистого газа, сероводорода, бензола и толуола. Это одни из самых распространённых загрязнителей в городской местности, которые связаны с промышленностью и транспортом, а также свалками.
Единственный пост, где зафиксировали превышения предельно допустимых концентраций веществ в воздухе — Стерлитамак, улица Фурманова. Норме не соответствовали оксид углерода и винилхлорид, однако от опасных значений они были далеки.
Ранее Mkset сообщал о том, что в Башкирии решили провести интродукцию ещё одной партии нетипичного для региона вида.