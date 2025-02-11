Школьные столовые пичкали просрочкой в Башкирии

По итогу, в образцах мяса были обнаружены бактерии группы кишечной палочки (БКГП). Но на этом история не закончилась. В ходе расследования выяснилось, что предприниматель хранил в гаражном боксе, переоборудованном под холодильник, еще 189,6 кг замороженной говядины, также непригодной для употребления, с целью дальнейшей реализации.