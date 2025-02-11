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Posted 11 февраля, 11:42

Published 11 февраля, 11:42

Modified 11 февраля, 11:48

Updated 11 февраля, 11:48

Школьные столовые пичкали просрочкой в Башкирии

Школьные столовые пичкали просрочкой в Башкирии

11 февраля 2025, 11:42
Фото: mkset.ru.
Предприниматель из Стерлитамака пытался сбыть непригодную говядину в школьную столовую, едва не поставив под угрозу здоровье детей, сообщает во вторник, 11 февраля, пресс-служба судов Башкирии.

В Стерлитамаке индивидуальный предприниматель, специализирующийся на торговле мясом, попал под следствие за попытку поставки испорченного мяса в школьную столовую. Осенью 2024 года, получив заявку от акционерного общества, обслуживающего питание в одной из школ города, на поставку говядины, он решился на преступную схему.

Предпринимателю поступило «выгодное» предложение о приобретении некачественной говядины по заниженной цене. Соблазн легкой наживы пересилил здравый смысл, и он, осознавая, что мясо непригодно для употребления, все же отправил его в школьную столовую, сопроводив фальшивым ветеринарным документом от другой, уже проверенной, партии.

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Как стало известно, бдительность сотрудников акционерного общества предотвратила трагедию. Работник столовой заподозрил неладное и отказался принимать сомнительный товар. Незамедлительно были вызваны сотрудники полиции, которые изъяли мясо для проведения экспертизы.

По итогу, в образцах мяса были обнаружены бактерии группы кишечной палочки (БКГП). Но на этом история не закончилась. В ходе расследования выяснилось, что предприниматель хранил в гаражном боксе, переоборудованном под холодильник, еще 189,6 кг замороженной говядины, также непригодной для употребления, с целью дальнейшей реализации.

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Таким образом, индивидуальный предприниматель обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ — хранение в целях сбыта товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Дело передано в суд, где будет решаться дальнейшая судьба недобросовестного бизнесмена.

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Как ранее сообщал Mkset, в Башкирии работодатель незаконно уволил сотрудницу, но прокуратура добилась восстановления ее прав и выплаты компенсации.

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