Школьные столовые пичкали просрочкой в Башкирии

Posted 11 февраля, 11:42
Published 11 февраля, 11:42
Modified 11 февраля, 11:48
Updated 11 февраля, 11:48
В Стерлитамаке индивидуальный предприниматель, специализирующийся на торговле мясом, попал под следствие за попытку поставки испорченного мяса в школьную столовую. Осенью 2024 года, получив заявку от акционерного общества, обслуживающего питание в одной из школ города, на поставку говядины, он решился на преступную схему.
Предпринимателю поступило «выгодное» предложение о приобретении некачественной говядины по заниженной цене. Соблазн легкой наживы пересилил здравый смысл, и он, осознавая, что мясо непригодно для употребления, все же отправил его в школьную столовую, сопроводив фальшивым ветеринарным документом от другой, уже проверенной, партии.
Как стало известно, бдительность сотрудников акционерного общества предотвратила трагедию. Работник столовой заподозрил неладное и отказался принимать сомнительный товар. Незамедлительно были вызваны сотрудники полиции, которые изъяли мясо для проведения экспертизы.
По итогу, в образцах мяса были обнаружены бактерии группы кишечной палочки (БКГП). Но на этом история не закончилась. В ходе расследования выяснилось, что предприниматель хранил в гаражном боксе, переоборудованном под холодильник, еще 189,6 кг замороженной говядины, также непригодной для употребления, с целью дальнейшей реализации.
Таким образом, индивидуальный предприниматель обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ — хранение в целях сбыта товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Дело передано в суд, где будет решаться дальнейшая судьба недобросовестного бизнесмена.
Как ранее сообщал Mkset, в Башкирии работодатель незаконно уволил сотрудницу, но прокуратура добилась восстановления ее прав и выплаты компенсации.