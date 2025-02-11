mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 11 февраля, 06:28

Published 11 февраля, 06:28

Modified 11 февраля, 08:53

Updated 11 февраля, 08:53

Врач пойдет под суд за приписки в Башкортостане

Секретный город Башкирии населили мертвыми душами

11 февраля 2025, 06:28
Фото: 1MI.

Врач пойдет под суд за приписки в Башкортостане

Руководитель медицинского учреждения в Межгорье подозревается в злоупотреблении полномочиями, представляя фиктивные данные о выполненных медицинских услугах, сообщает во вторник, 11 февраля, прокуратура РБ.
Город-призрак в Башкирии: кто там живет и какие получает привилегии
Узнать подробнее

В закрытом административно-территориальном образовании (ЗАТО) Межгорье разгорелся громкий скандал, связанный с махинациями в сфере здравоохранения. Прокуратура выявила факт злоупотребления полномочиями при оказании медицинских услуг в федеральном государственном бюджетном учреждении здравоохранения «Медико-санитарная часть № 142 Федерального медико-биологического агентства».

В ходе проверки соблюдения требований бюджетного законодательства установлено, что в период с 2021 по 2023 год руководитель медицинской организации систематически предоставляла недостоверные сведения о выполнении государственных заданий. Чтобы увеличить плановые показатели объема оказанных медицинских услуг, в отчетах указывались завышенные данные о количестве приемов граждан и оказанной им медицинской помощи. Фактически же эти услуги не оказывались. Организация получали деньги за «мертвые души».

Уфимский фельдшер прославился на СВО
Узнать подробнее

Мотивом для таких действий послужила личная заинтересованность руководителя, так как от эффективности работы учреждения напрямую зависел размер ее стимулирующих выплат. Таким образом, необоснованно завышенная стоимость выполнения государственных заданий составила не менее 21 миллиона рублей. По результатам рассмотрения материалов было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

Как ранее сообщал Mkset, в Башкирии работодатель незаконно уволил сотрудницу, но прокуратура добилась восстановления ее прав и выплаты компенсации.

В Башкирии женщина получила ₽300 тысяч за увольнение
Узнать подробнее
Читайте также:
В Башкирии женщина получила ₽300 тысяч за увольнениеУфимка идет на рекорд красоты — смотрим её фотоЛетние гады очнулись в Башкирии
#Анжелика Барабаш#Общество#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Медицина#Прокуратура Башкортостана#Уголовное дело#Башкортостан#Россия#Благовещенск#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Октябрьский#Туймазы#Кумертау#Белебей#Мелеуз#Янаул#Махинации
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика