Секретный город Башкирии населили мертвыми душами

Posted 11 февраля, 06:28
Published 11 февраля, 06:28
Modified 11 февраля, 08:53
Updated 11 февраля, 08:53
В закрытом административно-территориальном образовании (ЗАТО) Межгорье разгорелся громкий скандал, связанный с махинациями в сфере здравоохранения. Прокуратура выявила факт злоупотребления полномочиями при оказании медицинских услуг в федеральном государственном бюджетном учреждении здравоохранения «Медико-санитарная часть № 142 Федерального медико-биологического агентства».
В ходе проверки соблюдения требований бюджетного законодательства установлено, что в период с 2021 по 2023 год руководитель медицинской организации систематически предоставляла недостоверные сведения о выполнении государственных заданий. Чтобы увеличить плановые показатели объема оказанных медицинских услуг, в отчетах указывались завышенные данные о количестве приемов граждан и оказанной им медицинской помощи. Фактически же эти услуги не оказывались. Организация получали деньги за «мертвые души».
Мотивом для таких действий послужила личная заинтересованность руководителя, так как от эффективности работы учреждения напрямую зависел размер ее стимулирующих выплат. Таким образом, необоснованно завышенная стоимость выполнения государственных заданий составила не менее 21 миллиона рублей. По результатам рассмотрения материалов было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).
Как ранее сообщал Mkset, в Башкирии работодатель незаконно уволил сотрудницу, но прокуратура добилась восстановления ее прав и выплаты компенсации.