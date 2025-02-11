Секретный город Башкирии населили мертвыми душами

В ходе проверки соблюдения требований бюджетного законодательства установлено, что в период с 2021 по 2023 год руководитель медицинской организации систематически предоставляла недостоверные сведения о выполнении государственных заданий. Чтобы увеличить плановые показатели объема оказанных медицинских услуг, в отчетах указывались завышенные данные о количестве приемов граждан и оказанной им медицинской помощи. Фактически же эти услуги не оказывались. Организация получали деньги за «мертвые души».