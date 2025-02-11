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Posted 11 февраля, 19:00

Published 11 февраля, 19:00

Modified 11 февраля, 19:00

Updated 11 февраля, 19:00

Сегодня в Уфе: новая льгота и изменение оплаты ЖКХ

Сегодня в Уфе: новая льгота и изменение оплаты ЖКХ

11 февраля 2025, 19:00
Фото: bolshayastrana.com.
Дайджест новостей и всё, что нужно знать в Уфе на сегодня, 12 февраля.

Погода в Уфе

В столице Башкирии в среду, 12 февраля, обещают облачную погоду с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер западный, северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -10°C… -12°C, на окраинах -16°C… -18°C, днём -5°C… -7°°C.

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Отключения воды в Уфе

ГУП РБ «Уфаводоканал» уведомляет, что в период с 10:00 час. до 24:00 час. 12.02.2025 г. отключается
водопроводная линия Ду 200,150 мм по ул. Ушакова-Плеханова для врезки замененного транзитного водопровода,
в связи с чем будет отключена холодная вода у следующих потребителей:
  С 10:00 час. до 24:00 час. 12.02.2025 г.
  Адрес Наименование
  ул.Плеханова 1,3,5,7,9,9/1,11,11/1,13 Жилые дома
  ул.Ушакова 62 Жилые дома
  ул.Елецкая 12,14,16,18,20,29,31 Частный сектор
  ул.Розы Люксембург 26,26а Частный сектор
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Перекрытия дорог в Уфе

Улицы Красина, Султанова

  • Где: половина проезжей части;
  • Когда: с 27 января по 18 марта.

Улица Мубарякова

  • Где: половина местного проезда к дому №8;
  • Когда: с 22 января по 18 февраля.

Улица Авроры

  • Где: дом №18, полное перекрытие;
  • Когда: с 26 января по 15 марта.

Проспект Салавата Юлаева

  • Где: участок 200 м, крайне правая полоса перед съездом №10 на транспортной развязке в створе улицы Галле;
  • Когда: с 26 января по 15 марта.

Улица Северная

  • Где: две полосы проезжей части в обе стороны между домами № 2/1 и 4;
  • Когда: с 28 января по 1 августа.

Шакшинский мост

  • Где: крайне правые полосы в обоих направлениях;
  • Когда: до 28 февраля.

Улица Дагестанская

  • Где: от дома №16 до съезда на улицу Ришата Нигмати;
  • Когда: с 19 марта по 9 апреля;
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Главные новости Уфы на сегодня, 12 февраля

В центре Уфы появится новый сквер возле реконструируемого здания Союза писателей Республики

Новое общественное пространство назвали «Уфимские липы», в честь песни композитора Рима Хасанова и поэта Назара Наджми, который возглавлял Союз писателей.

Горожанам предлагают рассказать о своих идеях по арт-объекту, который может украсить данный сквер. Предложения следует отправлять по данному адресу: [email protected]. Они принимаются до 15 февраля.

Отмена платежей за отопление летом

В Башкирии вслед за федеральные поправками вступят в силу изменения в сфере рассчёта по услугам ЖКХ.

Так, с 1 марта 2025 года плата за отопление будет взиматься исключительно в холодный температурный сезон. Действовавшая ранее система с распределением расчёта на весь год вызывала у россиян недоумение — почему оплачивать услугу нужно, когда она фактически не оказывается. Тем не менее означает нововведение и то, что платёжки за зиму значительно вырастут.

Бойцам СВО дали новую льготу в Башкирии

С января 2025 года участники специальной военной операции, зарегистрированные как субъекты малого и среднего предпринимательства (МСП), а также их семьи, смогут рассчитывать на льготные условия при получении государственных гарантий. В рамках новой программы участникам СВО и их семьям доступно максимальное поручительство Гарантийного фонда Республики Башкортостан, покрывающее до 70% от суммы заемных средств. Сумма вознаграждения по льготным условиям составляет от 0,1% до 0,2% годовых, что значительно ниже стандартных ставок в 1% — 1,5%. Льготные условия распространяются на кредитные продуктовые линейки «Механизм» и «Стандарт».

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