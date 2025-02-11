Сегодня в Уфе: новая льгота и изменение оплаты ЖКХ

Posted 11 февраля, 19:00
Published 11 февраля, 19:00
Modified 11 февраля, 19:00
Updated 11 февраля, 19:00
В столице Башкирии в среду, 12 февраля, обещают облачную погоду с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер западный, северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -10°C… -12°C, на окраинах -16°C… -18°C, днём -5°C… -7°°C.
|ГУП РБ «Уфаводоканал» уведомляет, что в период с 10:00 час. до 24:00 час. 12.02.2025 г. отключается
водопроводная линия Ду 200,150 мм по ул. Ушакова-Плеханова для врезки замененного транзитного водопровода,
в связи с чем будет отключена холодная вода у следующих потребителей:
|С 10:00 час. до 24:00 час. 12.02.2025 г.
|Адрес
|Наименование
|ул.Плеханова 1,3,5,7,9,9/1,11,11/1,13
|Жилые дома
|ул.Ушакова 62
|Жилые дома
|ул.Елецкая 12,14,16,18,20,29,31
|Частный сектор
|ул.Розы Люксембург 26,26а
|Частный сектор
Улицы Красина, Султанова
Улица Мубарякова
Улица Авроры
Проспект Салавата Юлаева
Улица Северная
В центре Уфы появится новый сквер возле реконструируемого здания Союза писателей Республики
Новое общественное пространство назвали «Уфимские липы», в честь песни композитора Рима Хасанова и поэта Назара Наджми, который возглавлял Союз писателей.
Горожанам предлагают рассказать о своих идеях по арт-объекту, который может украсить данный сквер. Предложения следует отправлять по данному адресу: [email protected]. Они принимаются до 15 февраля.
В Башкирии вслед за федеральные поправками вступят в силу изменения в сфере рассчёта по услугам ЖКХ.
Так, с 1 марта 2025 года плата за отопление будет взиматься исключительно в холодный температурный сезон. Действовавшая ранее система с распределением расчёта на весь год вызывала у россиян недоумение — почему оплачивать услугу нужно, когда она фактически не оказывается. Тем не менее означает нововведение и то, что платёжки за зиму значительно вырастут.
С января 2025 года участники специальной военной операции, зарегистрированные как субъекты малого и среднего предпринимательства (МСП), а также их семьи, смогут рассчитывать на льготные условия при получении государственных гарантий. В рамках новой программы участникам СВО и их семьям доступно максимальное поручительство Гарантийного фонда Республики Башкортостан, покрывающее до 70% от суммы заемных средств. Сумма вознаграждения по льготным условиям составляет от 0,1% до 0,2% годовых, что значительно ниже стандартных ставок в 1% — 1,5%. Льготные условия распространяются на кредитные продуктовые линейки «Механизм» и «Стандарт».