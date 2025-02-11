«Салават Юлаев» — «Куньлунь РС»: кто победит, где смотреть

В текущем регулярном чемпионате «юлаевцы» уже виделись с пекинцами. В октябре 2024 года уфимцы уступили «Куньлунь» со счётом 2:5. Смогут ли китайцы и в этот раз одолеть уфимских соперников или череда недуач клуба продолжится?