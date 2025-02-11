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Posted 10 февраля, 21:59

Published 10 февраля, 21:59

Modified 10 февраля, 22:01

Updated 10 февраля, 22:01

«Салават Юлаев» сыграет с китайской командой

«Салават Юлаев» — «Куньлунь РС»: кто победит, где смотреть

10 февраля 2025, 21:59
Фото: ХКСЮ / Telegram.

«Салават Юлаев» сыграет с китайской командой

Уфимский хоккейный клуб сыграет с командой из Пекина во вторник, 11 февраля.

Матч стартует в 19:30 по МСК (21:30 по ЕКБ). Встреча состоится на «Арене-Мытищи», вместительность которой составляет порядка 7 тыс. человек. Как и всегда, трансляцию игры будут вести спортивные и местные Telegram-каналы.

«Салават Юлаев»

Полоза везения уфимцев, судя по всему, не может закончиться. Одна за другой крупные победы, которые одерживали «зелёные» в проходящем сезоне КХЛ, закрепили за ними третье место в таблице Восточной конференции.

Последней игрой для «СЮ» был матч с «Нефтехимиком», который «юлаевцы» выиграли со счётом 4:1.

Главной проблемой с составом для «СЮ» является травмирование их капитана Григория Панина. В одной из недавних игр он сильно ударился и попал в реанимацию. Сейчас спортсмен проходит курс реабилитации.

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«Куньлунь Ред Стар»

Для пекинцев сезон выдался не самым удачным. За китайским клубом закрепилась репутация аутсайдеров. Даже пятиматчевая победная серия не смогла отмыть репутация «Куньлунь», так как сразу за ней последовали семь поражений подряд.

Статистика встреч

В текущем регулярном чемпионате «юлаевцы» уже виделись с пекинцами. В октябре 2024 года уфимцы уступили «Куньлунь» со счётом 2:5. Смогут ли китайцы и в этот раз одолеть уфимских соперников или череда недуач клуба продолжится?

Букмекеры предлагают коэффициент 1,7 на победу «Салавата Юлаева». Кроме того, 1,55 предлагают за индивидуальный тотал «СЮ».

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