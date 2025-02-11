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Posted 11 февраля, 10:06

Published 11 февраля, 10:06

Modified 11 февраля, 10:22

Updated 11 февраля, 10:22

Над Уфой заметили фантомные метки

Уфа насторожила российский самолёт

11 февраля 2025, 10:06
Фото: mkset.ru.

Над Уфой заметили фантомные метки

Экипаж самолета, следовавший рейсом «Самара — Новосибирск», столкнулся с необъяснимым явлением в небе над Уфой, сообщает во вторник, 11 февраля, телеграмм канал Aviaincident.

Как стало известно, 10 февраля 2025 года произошел загадочный инцидент, заставивший поволноваться экипаж самолета авиакомпании Red Wings, выполнявшего рейс по маршруту «Самара — Новосибирск».

Как сообщают источники, в 14:19 по московскому времени, находясь в 50 километрах от Уфы, пилот самолета доложил диспетчеру о большом количестве меток (от 8 до 10) на TCAS (система предупреждения столкновений), не отвечающих безопасности полёта по высоте.

TCAS — это система, которая помогает пилотам избежать столкновений с другими самолетами в воздухе. Обнаружение большого количества меток без ответа по высоте могло свидетельствовать о присутствии в небе неопознанных объектов, которые не передавали информацию о своем местоположении и высоте.

Несмотря на тревожную ситуацию, угрозы безопасности полета не возникло. Диспетчер не наблюдал никаких меток на своем ИВО (индикаторе воздушной обстановки), и экипаж продолжил полет на аэродром назначения, не объявляя сигналов «Срочность» или «Бедствие». Метки посчитали фантомными.

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