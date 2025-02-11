Уфа насторожила российский самолёт

Posted 11 февраля, 10:06
Published 11 февраля, 10:06
Modified 11 февраля, 10:22
Updated 11 февраля, 10:22
Как стало известно, 10 февраля 2025 года произошел загадочный инцидент, заставивший поволноваться экипаж самолета авиакомпании Red Wings, выполнявшего рейс по маршруту «Самара — Новосибирск».
Как сообщают источники, в 14:19 по московскому времени, находясь в 50 километрах от Уфы, пилот самолета доложил диспетчеру о большом количестве меток (от 8 до 10) на TCAS (система предупреждения столкновений), не отвечающих безопасности полёта по высоте.
TCAS — это система, которая помогает пилотам избежать столкновений с другими самолетами в воздухе. Обнаружение большого количества меток без ответа по высоте могло свидетельствовать о присутствии в небе неопознанных объектов, которые не передавали информацию о своем местоположении и высоте.
Несмотря на тревожную ситуацию, угрозы безопасности полета не возникло. Диспетчер не наблюдал никаких меток на своем ИВО (индикаторе воздушной обстановки), и экипаж продолжил полет на аэродром назначения, не объявляя сигналов «Срочность» или «Бедствие». Метки посчитали фантомными.
Как ранее сообщал Mkset, трагическое ДТП на железной дороге в Кармаскалинском районе привело к гибели молодого лесного животного.