Уфа насторожила российский самолёт

Как сообщают источники, в 14:19 по московскому времени, находясь в 50 километрах от Уфы, пилот самолета доложил диспетчеру о большом количестве меток (от 8 до 10) на TCAS (система предупреждения столкновений), не отвечающих безопасности полёта по высоте.