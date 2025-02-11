Рейсы Уфа-Минск запустят в марте

Сами рейсы по указанному направлению возобновятся с 5 марта. Хабиров отметил необходимость увеличения их числа до двух раз в семь дней. Для организации более частого авиасообщения между столицами Беларуси и Башкирии сейчас ищут авиаперевозчика. Компании предстоит подсчитать экономическую эффективность для принятия решение об участии в конкурсе на обслуживание маршрута Уфа — Минск и Минск — Уфа.