Рейсы Уфа-Минск запустят в марте

Posted 11 февраля, 04:38
Published 11 февраля, 04:38
Modified 11 февраля, 09:26
Updated 11 февраля, 09:26
Сами рейсы по указанному направлению возобновятся с 5 марта. Хабиров отметил необходимость увеличения их числа до двух раз в семь дней. Для организации более частого авиасообщения между столицами Беларуси и Башкирии сейчас ищут авиаперевозчика. Компании предстоит подсчитать экономическую эффективность для принятия решение об участии в конкурсе на обслуживание маршрута Уфа — Минск и Минск — Уфа.
Сейчас добраться до столицы Беларуси можно лишь с пересадкой в российской столице, но, как видим, в марте 2025 года всё изменится.
На прошлой неделе делегация из Республики Башкортостан побывала в Белоруссии. В ходе различных встреч и совещаний был подписан один важный документ для нашего региона. Также знаменательной стала встреча руководителя нашего региона и Александра Лукашенко.
Ранее Mkset писал сразу о нескольких инцидентах с самолётами, летевшими как в Уфу, так и из неё. Среди них, например, было сообщение о непонятных объектах возле воздушного судна.