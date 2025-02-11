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Posted 11 февраля, 04:38

Published 11 февраля, 04:38

Modified 11 февраля, 09:26

Updated 11 февраля, 09:26

Рейсы Уфа-Минск запустят в марте

Рейсы Уфа-Минск запустят в марте

11 февраля 2025, 04:38
Фото: mkset.ru.
Авиарейсов из столицы Республики Башкортостан в Минск может стать больше уже в марте, сообщает издание Sputnik со ссылкой на слова руководителя региона Радия Хабирова во вторник, 11 февраля.

Сами рейсы по указанному направлению возобновятся с 5 марта. Хабиров отметил необходимость увеличения их числа до двух раз в семь дней. Для организации более частого авиасообщения между столицами Беларуси и Башкирии сейчас ищут авиаперевозчика. Компании предстоит подсчитать экономическую эффективность для принятия решение об участии в конкурсе на обслуживание маршрута Уфа — Минск и Минск — Уфа.

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Сейчас добраться до столицы Беларуси можно лишь с пересадкой в российской столице, но, как видим, в марте 2025 года всё изменится.

На прошлой неделе делегация из Республики Башкортостан побывала в Белоруссии. В ходе различных встреч и совещаний был подписан один важный документ для нашего региона. Также знаменательной стала встреча руководителя нашего региона и Александра Лукашенко.

Ранее Mkset писал сразу о нескольких инцидентах с самолётами, летевшими как в Уфу, так и из неё. Среди них, например, было сообщение о непонятных объектах возле воздушного судна.

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