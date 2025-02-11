Пьяная ссора в Башкирии кончилась смертельным ударом

Posted 11 февраля, 12:41
Published 11 февраля, 12:41
Modified 11 февраля, 16:45
Updated 11 февраля, 16:45
Кумертауский межрайонный суд 11 февраля 2025 года избрал меру пресечения в виде заключения под стражу 54-летней местной жительнице, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).
Согласно материалам дела, трагедия разыгралась в городе Кумертау. Женщина, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, в ходе внезапно вспыхнувшей ссоры нанесла один роковой удар ножом в область грудной клетки своему сожителю. От полученного ранения мужчина скончался на месте. После совершения преступления подозреваемая попыталась скрыться с места происшествия, однако была оперативно задержана сотрудниками правоохранительных органов.
На данный момент следствию достоверно не удалось установить, какой именно нож стал орудием убийства. Нет гарантий, что роковой нож находится среди изъятых при осмотре места происшествия кухонных принадлежностей.
— Тем не менее, причастность подозреваемой к преступлению подтверждается ее собственными показаниями, а также другими материалами уголовного дела, — уточняет суд.
Суд, исследовав представленные материалы и заслушав доводы сторон, принял решение об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца, то есть до 9 апреля 2025 года. До этого времени женщина будет находиться в следственном изоляторе. Стоит отметить, что постановление суда еще не вступило в законную силу.
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