Пьяная ссора в Башкирии кончилась смертельным ударом

Суд, исследовав представленные материалы и заслушав доводы сторон, принял решение об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца, то есть до 9 апреля 2025 года. До этого времени женщина будет находиться в следственном изоляторе. Стоит отметить, что постановление суда еще не вступило в законную силу.