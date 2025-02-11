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Posted 11 февраля, 12:41

Published 11 февраля, 12:41

Modified 11 февраля, 16:45

Updated 11 февраля, 16:45

Мужчину убила его возлюбленная

Пьяная ссора в Башкирии кончилась смертельным ударом

11 февраля 2025, 12:41
Фото: 1MI.

Мужчину убила его возлюбленная

Жительница Кумертау отправится в СИЗО по подозрению в убийстве сожителя, совершенном в состоянии алкогольного опьянения, сообщает во вторник, 11 февраля, пресс-служба судов Башкирии.

Кумертауский межрайонный суд 11 февраля 2025 года избрал меру пресечения в виде заключения под стражу 54-летней местной жительнице, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Согласно материалам дела, трагедия разыгралась в городе Кумертау. Женщина, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, в ходе внезапно вспыхнувшей ссоры нанесла один роковой удар ножом в область грудной клетки своему сожителю. От полученного ранения мужчина скончался на месте. После совершения преступления подозреваемая попыталась скрыться с места происшествия, однако была оперативно задержана сотрудниками правоохранительных органов.

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На данный момент следствию достоверно не удалось установить, какой именно нож стал орудием убийства. Нет гарантий, что роковой нож находится среди изъятых при осмотре места происшествия кухонных принадлежностей.

— Тем не менее, причастность подозреваемой к преступлению подтверждается ее собственными показаниями, а также другими материалами уголовного дела, — уточняет суд.

Суд, исследовав представленные материалы и заслушав доводы сторон, принял решение об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца, то есть до 9 апреля 2025 года. До этого времени женщина будет находиться в следственном изоляторе. Стоит отметить, что постановление суда еще не вступило в законную силу.

Как ранее сообщал Mkset, дама преклонного возраста зарезала кавалера в собственном доме в Учалах.

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