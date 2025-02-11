Проблема шестерых отшельников заинтересовали чиновников

Posted 11 февраля, 08:04
Published 11 февраля, 08:04
Modified 11 февраля, 08:14
Updated 11 февраля, 08:14
В Благовещенском районе Башкирии чиновники всерьез озаботились судьбой шести жителей деревни Кургаштамак, оторванной от цивилизации. Добраться до этой отдаленной точки — задача не из легких, ведь последние 6-7 километров пути пролегают по полю вдоль реки, где нет нормальной дороги.
Глава района Анна Карабанова на совещании с коллегами обсудила непростую ситуацию в Кургаштамаке, обострившуюся после недавнего пожара. Из-за труднодоступности деревни, пожарным было сложно добраться до места происшествия, и один из жителей получил ожоги. Сейчас он находится на лечении, а власти занимаются восстановлением его документов. Главная проблема — отсутствие нормальной дороги. Техника подрядчиков не справляется с горным рельефом местности.
— Сейчас прорабатываем с организациями по выделению бульдозера на гусеничном ходу, чтобы снова попробовать пробить дорогу, — сообщила Анна Карабанова.
Однако строительство полноценной дороги в Кургаштамак не предвидится из-за огромных финансовых затрат. Поэтому власти рассматривают альтернативное решение: переселение жителей из деревни хотя бы на зимне-весенний период.
Как ранее сообщал Mkset, жители двухэтажки в столице Башкирии жалуются на полчища крыс и мышей.