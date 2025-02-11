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Posted 11 февраля, 08:04

Published 11 февраля, 08:04

Modified 11 февраля, 08:14

Updated 11 февраля, 08:14

Проблема шестерых отшельников заинтересовали чиновников

Проблема шестерых отшельников заинтересовали чиновников

11 февраля 2025, 08:04
Фото: 1MI.
Глава Благовещенского района Анна Карабанова озаботилась проблемами отдаленной деревни, где проживает всего шесть человек, сообщает женщина во вторник, 11 февраля.

В Благовещенском районе Башкирии чиновники всерьез озаботились судьбой шести жителей деревни Кургаштамак, оторванной от цивилизации. Добраться до этой отдаленной точки — задача не из легких, ведь последние 6-7 километров пути пролегают по полю вдоль реки, где нет нормальной дороги.

Глава района Анна Карабанова на совещании с коллегами обсудила непростую ситуацию в Кургаштамаке, обострившуюся после недавнего пожара. Из-за труднодоступности деревни, пожарным было сложно добраться до места происшествия, и один из жителей получил ожоги. Сейчас он находится на лечении, а власти занимаются восстановлением его документов. Главная проблема — отсутствие нормальной дороги. Техника подрядчиков не справляется с горным рельефом местности.

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— Сейчас прорабатываем с организациями по выделению бульдозера на гусеничном ходу, чтобы снова попробовать пробить дорогу, — сообщила Анна Карабанова.

Однако строительство полноценной дороги в Кургаштамак не предвидится из-за огромных финансовых затрат. Поэтому власти рассматривают альтернативное решение: переселение жителей из деревни хотя бы на зимне-весенний период.

Как ранее сообщал Mkset, жители двухэтажки в столице Башкирии жалуются на полчища крыс и мышей.

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