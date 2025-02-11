Проблема шестерых отшельников заинтересовали чиновников

Глава района Анна Карабанова на совещании с коллегами обсудила непростую ситуацию в Кургаштамаке, обострившуюся после недавнего пожара. Из-за труднодоступности деревни, пожарным было сложно добраться до места происшествия, и один из жителей получил ожоги. Сейчас он находится на лечении, а власти занимаются восстановлением его документов. Главная проблема — отсутствие нормальной дороги. Техника подрядчиков не справляется с горным рельефом местности.